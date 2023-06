Un campo da calcio dedicato a Gianluca Vialli davanti a Mancini e alla Nazionale: perché era speciale per lui

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Alla vigilia del quinto mesiversario della morte di Gianluca Vialli, lunedì 5 giugno 2023 a Roma è andata in scena la cerimonia per l’intitolazione di un campo di calcio al compianto campione ed capodelegazione della Nazionale azzurra. Davanti al commissario tecnico Mancini e agli uomini della Nazionale, infatti, è stata apposta la targa commemorativa nel Campo 3 del CPO ‘Giulio Onesti’ di Roma, rettangolo verde che è stato speciale per Vialli e per la selezione italiana.

Il campo dedicato a Vialli

Dal ct Mancini ai giocatori della Nazionale, che si stanno preparando alle Finals di Nations League, il parterre era composto anche dal presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il vicepresidente del CONI Silvia Salis, il presidente del CIP Luca Pancalli e i segretari generali di CONI e FIGC.

Perché il campo 3 è speciale

Come detto, il campo scelto è stato il Campo 3 del CPO ‘Giulio Onesti’, terreno di gioco speciale e dal significato importante per gli azzurri e per lo stesso Vialli. Il campo, infatti, è uno tra i luoghi simboli di quella cavalcata a Euro 2020 che rappresenta l’apice della lunga avventura di Vialli in Nazionale.

È lì infatti che l’Italia ha preparato le tre gare del girone del Campionato Europeo culminato con il trionfo di Wembley.

Il toccante ricordo dell’amico Mancini

Presente all’evento anche il commissario tecnico Roberto Mancini, che con Vialli ha condiviso anni sul campo e fraterna amicizia. Ancora oggi, a cinque mesi dalla scomparsa del campione, il ricordo dell’amico Mancio è toccante.

Fonte foto: Ufficio Stampa FIGC Mancini e Bonucci sul Campo 3 del CPO ‘Giulio Onesti’

Durante la cerimonia, infatti, il ct ha ricordato che due anni fa, proprio in preparazione degli Europei, lui e Gianluca erano su quel campo: “Era felice, nonostante la malattia”.

“Sarà sempre parte del nostro cuore, ci ha lasciato fisicamente ma è sempre con noi” il ricordo di Mancini.

La parole di Bonucci

A nome degli Azzurri ha parlato Leonardo Bonucci, capitano di una Nazionale che si è riscoperta famiglia e che ha sempre considerato Vialli come una sorta di fratello maggiore.

“Non basta un campo per capire la grandezza di Gianluca nel donarsi prima di ricevere” le parole del capitano azzurro.