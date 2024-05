Frana a Castiglione Chiavarese in provincia di Genova: massi e alberi invadono la strada, traffico in tilt

Frana all’alba a Castiglione Chiavarese, piccolo comune in provincia di Genova di poco più di 1500 abitanti.

La strada statale 523 “Del Colle di cento Croci” è stata chiusa temporaneamente al traffico dopo che sulla carreggiata sono caduti massi, alberi e terra.

Genova, Castiglione Chiavarese: frana all’alba, nessun ferito

La frana, causata dal maltempo che ha portato abbondanti piogge nelle scorse ore, si è verificata poco dopo le 4.30. Terra, materiale pietroso e piante sono crollate sulla statale in località Ciazze.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Non risultano persone coinvolte nello smottamento né problemi ad abitazioni.

L’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre Anas

Sul posto, appena di è avuta notizia della frana, si sono precipitati i vigili del fuoco e alcuni militari in forza ai carabinieri, oltre alle squadre Anas e il sindaco Giovanni Collorado.

Si sono messi al lavoro per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Non sono al momento note le tempistiche di ripristino.

La viabilità alternativa

Per quanto riguarda la viabilità alternativa si possono percorrere strade locali: via Papa Giovanni XXIII per chi proviene da Varese Ligure e Strada locale località Casali per chi proviene da Sestri Levante.

La statale 523 collega la riviera al Parmense. Proprio su questa strada, pochi giorni fa, era stata riaperta al traffico – dopo mesi di lavori – la galleria che collega Velva a Torza.

Disagi per i pendolari della vallata diretti alle fabbriche Fincantieri e Arinox e per le centinaia di studenti che utilizzano i mezzi pubblici.