Maltempo nel Bresciano e smottamenti tra Edolo e Aprica, il video dell'intervento dei vigili del fuoco

Una Pasquetta all’insegna del maltempo nel Bresciano, con disagi che si estendono in tutta la Valcamonica tra smottamenti, allagamenti e frane. Capillari sono gli interventi dei vigili del fuoco, con le prime immagini che fotografano una giornata di intensa attività nei piccoli centri e lungo le strade.

Un esempio è la chiusura della strada provinciale Sp 39 che collega Edolo ad Aprica, a causa dell’esondazione di alcuni torrenti. Sempre il 1° aprile, in provincia di Cuneo, a Ceva, una frana ha costretto le autorità a chiudere al transito la statale 28. Disagi anche in Friuli, dove un’altra frana ha interrotto la viabilità sull’A23 tra Carnia e Pontebba.

Tornando al Bresciano, una frana ha portato alla chiusura della statale 300 ‘Passo di Gavia’ con il traffico deviato per i veicoli che intendono raggiungere Ponte di Legno. Oltre ai vigili del fuoco, nei luoghi interessati sono presenti gli uomini dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico.

Per il momento non risultano feriti, ma come scrive ‘Il Giorno’ a Edolo (Brescia) 15 persone sono state evacuate. Le autorità stanno monitorando il terreno per scongiurare il rischio di nuove frane.