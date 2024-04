Maltempo causa frana sull'autostrada A23 in Friuli, strada chiusa tra Carnia e Pontebba: 3 mezzi bloccati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un tratto dell’autostrada A23 è stato chiuso al traffico lungo la mattinata di lunedì 1 aprile 2024. Il tratto di carreggiata interessato è stato reso inaccessibile in entrambi i sensi di marcia a causa di una frana caduta nel territorio del comune di Amaro (Udine).

Frana sull’autostrada A23 in provincia di Udine

A provocare il distacco di rocce sono state le intense piogge abbattutesi nella zona nelle ultime ore.

La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi e da grossi massi intorno alle 6.30 di lunedì 1 aprile.

Veicoli bloccati a causa dello smottamento

A causa dello smottamento tre veicoli sono rimasti bloccati, ma nessuno è stato colpito. Non risultano persone ferite.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Udine, intervenuti insieme con le squadre dei distaccamenti di Gemona e di Tarvisio.

I soccorritori si sono sincerati immediatamente che nei tre mezzi rimasti bloccati non vi fossero persone ferite.

Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Stradale e alcuni dipendenti del personale del concessionario autostradale.

La frana è caduta sull’autostrada intorno alle 6.30, nel tratto compreso tra i caselli Carnia e Pontebba.

Nelle prossime ore si procederà a rimuovere il materiale dalla carreggiata. Inoltre i geologi effettueranno un sopralluogo per analizzare la situazione e stabilire se ci sono o meno pericoli di nuovi distacchi rocciosi.

Udine: maltempo e terremoto

Nei giorni scorsi la provincia di Udine, come gran parte del nord Italia, è stata colpita dal maltempo. Inoltre, in città, mercoledì 27 marzo è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1, registrata in Friuli-Venezia Giulia, a Socchieve.

Secondo i dati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma, avvenuto nella sera di mercoledì 27 marzo alle ore 22:19, ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità.