Folle fuga di un'auto a un posto di blocco a Rimini: feriti, 5 incidenti causati e hall di un hotel distrutta

Caos tra le strade della zona mare di Rimini nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo: una Jeep Renegade non si è fermata a un posto di blocco, iniziando una fuga pericolosissima dalle volanti della polizia municipale.

Rimini, la folle fuga di tre cinesi da un posto di blocco

Il bilancio della corsa disperata dell’auto in fuga è il seguente: due persone ferite tra cui un ragazzo in serie condizioni, 5 veicoli danneggiati, un palo dell’energia elettrica travolto e abbattuto. La fuga si è conclusa all’ingresso di un hotel distrutto dalla vettura che stava tentando di seminare gli agenti.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 2.15 di notte, all’incrocio tra le vie regina Margherita e Latina, a Miramare. Qui c’erano schierate alcune pattuglie della Locale impegnate in un posto di blocco dove stavano svolgendo i controlli con l’etilometro.

La Jeep Renegade, quando ha visto l’alt degli agenti, non ha accostato. Anzi ha provato a fuggire. Al volante un cittadino cinese. Con lui, a bordo, due donne, sue connazionali.

L’inseguimento e il panico tra le strade di Rimini

Gli agenti subito si sono messi sulle tracce del suv che è sfrecciato via ad alta velocità non rispettando una lista infinita di regole del Codice della Strada. La Jeep, giunta all’incrocio tra le vie regina Elena e Pascoli, ha prima urtato una Volkswagen Polo, ferendo il conducente 20enne riminese, poi ha travolto un ragazzo 22enne di origini africane su un monopattino (il giovane è rimasto seriamente ferito).

Nel parapiglia generale sono state danneggiate anche un’Audi A4, una Peugeot 207 e un furgone Fiat Ducato che si trovavano in sosta lungo la carreggiata.

Nello scontro con l’Audi la Jeep ha perso una ruota, andando ad abbattere un palo dell’energia elettrica che sosteneva la linea del filobus. La corsa folle è terminata con lo schianto contro l’ingresso dell’hotel I-Suite.

La fuga a piedi e la cattura

I tre cinesi non si sono però dati per vinti ed hanno tentato poi la fuga a piedi attraverso una scala esterna dell’albergo. Alla fine però sono stati acciuffati e portati al comando della Municipale mentre i tre feriti, non in pericolo di vita, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Infermi per accertamenti.

Secondo quanto trapelato, lo straniero alla guida del Renegade, un 35enne in città per un evento fieristico, sarà processato per direttissima sabato mattina.