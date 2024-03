43enne muore in scontro frontale con un furgone a Bellante (Teramo), autista ferito: bilancio dell'incidente

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente stradale sulla statale 80, al km 90+200, nel comune di Bellante, in provincia di Teramo. Nel pomeriggio di sabato un uomo di 43 anni ha perso la vita. Lo schianto, un frontale tra un’auto e un furgone, gli è stato fatale. Il conducente del mezzo più pesante invece è rimasto ferito ed è stato medicato sul posto dai soccorsi sanitari sopraggiunti.

Incidente a Bellante

L’incidente mortale (purtroppo uno dei tanti della giornata, come quello dell’anziano travolto da un camion) è avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 marzo 2024, sulla strada statale 80 e più nello specifico al km 90+200 del comune di Bellante, in provincia di Teramo in Abruzzo.

Secondo quanto ricostruito, a essere coinvolti sarebbero stati un furgone e un’auto di piccole dimensioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Un morto nello schianto tra furgone e auto

Ad avere la peggio nell’incidente è stato il conducente della Fiat Panda. Un 43enne, infatti, è deceduto a seguito del violento impatto tra i due mezzi. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’altra persona coinvolta, il conducente del furgone Renault Trafic, è invece rimasto ferito in modo lieve. Alla guida c’era un cittadino danese di 52 anni, che a bordo del furgone era diretto a Giulianova. Il ferito è stato medicato sul posto e per lui non è stato necessario il ricovero. Si indaga ancora sulle dinamiche che hanno portato i due mezzi a scontrarsi.

Gestione del traffico

Sul posto, oltre il personale medico intervenuto per le persone rimaste coinvolte, sono sopraggiunte anche le auto delle forze dell’ordine con il compito di indagare le dinamiche e i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

In collaborazione con le altre squadre, gli agenti del comando di Teramo hanno coordinato il traffico. La strada è rimasta chiusa al passaggio dei veicoli per diverse ore. È stato necessario per effettuare i primi rilievi e per le operazioni di intervento.