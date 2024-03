Auto si schianta nella notte contro un contatore del gas a Tordibetto, morta una 29enne nell’incidente

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nella notte, una ragazza di 29 anni ha perso il controllo dell’automobile che stava guidando, finendo fuori strada e andando a schiantarsi contro un contatore del gas, a Tordibetto (Assisi). Nulla da fare per la conducente, che è morta nell’incidente.

L’incidente mortale a Tordibetto

L’incidente nel quale ha perso la vita una ragazza è avvenuto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo a Tordibetto, frazione del comune di Assisi, nella provincia di Perugia, in Umbria.

Secondo le prime ricostruzioni, una ragazza di 29 anni (I. B. le sue iniziali), nata ad Assisi e residente a Bastia Umbra, si trovava alla guida di un’automobile quando la vettura è improvvisamente uscita di strada mentre procedeva sotto la pioggia lungo un tratto rettilineo di via Bastia.

L’automobile, una Opel Adam, ha prima colpito un muretto di recinzione di una carrozzeria al civico 18, per poi schiantarsi contro un contatore del gas dall’altro lato della strada. Due coniugi, che risiedono in una palazzina non distante dal luogo dell’impatto, si sono resi conto di quanto accaduto e hanno dato l’allarme.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco, una pattuglia del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Assisi, con la Polizia di Stato in supporto, e il personale medico del 118.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per estrarre la ragazza dalle lamiere della propria vettura. In seguito, la giovane è stata affidata alle cure dei sanitari, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Sul posto sono poi arrivati anche i tecnici di “Assisi Gas”, che hanno effettuato verifiche sul contatore colpito, accertandosi che non fossero presenti fughe di gas.

La dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine presenti sul posto hanno effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la giovane abbia fatto tutta da sola, e che non ci siano altri mezzi coinvolti nell’incidente.

La ragazza, come riportato da Umbria 24, era di ritorno da una cena insieme al fidanzato, e si trovava da sola in auto, dato che i due erano usciti ognuno con la propria vettura.

Stando ai primi rilievi sull’asfalto, rinnovato da poco, non sarebbero presenti segni di frenata, il che farebbe propendere verso l’ipotesi di un colpo di sonno. La Procura non ha disposto ulteriori approfondimenti, restituendo la salma ai familiari.