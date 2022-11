Fiumicino, incidente tra auto e moto nei pressi dell'aeroporto: morto un uomo di 64 anni

Un terribile incidente tra un’auto e una moto a Fiumicino si è concluso con il più tragico degli epiloghi. L’uomo a bordo sulla due ruote è morto a seguito dello schianto. Aveva 64 anni.

Fiumicino, incidente tra auto e moto: cos’è successo

Come ricostruisce la testata locale ‘Corriere della città’, l’incidente ha avuto luogo intorno alle 17 di martedì 29 novembre.

Il centauro stava percorrendo via Della Scafa in direzione di via dell’Aeroporto per raggiungere lo scalo internazionale Leonardo Da Vinci.

Fonte foto: TuttoCittà Fiumicino, via Della Scafa: un terribile incidente tra un’auto e una moto si è concluso con la morte del centauro

Improvvisamente il motociclista si sarebbe scontrato con un’auto – una Volkswagen, secondo ‘Roma Today’ – e lo schianto gli avrebbe procurato diversi traumi su tutto il corpo, in particolare sull’addome.

La formula dubitativa è d’obbligo, in quanto la Polizia Locale di Fiumicino è impegnata per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

L’arrivo dei soccorsi

‘Corriere della città’ scrive che all’arrivo dei sanitari del 118 il motociclista era già senza vita. Secondo gli operatori, il centauro ha riportato un violento trauma addominale e una frattura al femore.

La Polizia Locale, intervenuta sul luogo dell’incidente, hanno deviato il traffico per facilitare i rilievi e ricostruire le dinamiche del sinistro.

Le ripercussioni sul traffico

Stando alle ultime notizie, le strade circostanti sarebbero ancora interdette al traffico con gravi disagi per la viabilità lungo l’arteria che collega Ostia a Fiumicino.

Lo stesso tratto di strada è spesso congestionato, del resto, nelle ore di punta in cui gli automobilisti si recano al lavoro o fanno ritorno a casa.

