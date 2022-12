Ferrara, auto investe due bici: morto un ragazzo di 17 anni, ferito gravemente un altro giovane

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tragedia sull’asfalto. La sera di mercoledì 30 novembre, a Ferrara, un’auto ha investito due bici: un ragazzo di 17 anni è morto, mentre un altro giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. L’automobilista, che in un primo momento non si sarebbe fermato a prestare soccorso, si sarebbe presentato poco dopo sul luogo dell’incidente.

La dinamica

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì 30 novembre a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa.

Inizialmente, secondo quanto riferito dall’Ansa, l’automobilista che ha investito i due ragazzi in sella alle loro bici non si sarebbe fermato, salvo tornare sul luogo dell’incidente poco dopo, dove si sono recati carabinieri e polizia.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente, in via Pomposa, alle porte di Ferrara

Secondo quanto riferito dal ‘Resto del Carlino’, una delle bici sarebbe stata scaraventata in una scarpata adiacente il bordo strada, facendole superare addirittura il guard-rail.

L’altra, invece, si sarebbe accartocciata, restando sull’asfalto.

Chi sono i ragazzi investiti

La vittima è un ragazzo di circa 17 anni.

L’altro giovane, ferito gravemente, è stato trasportato all’ospedale di Cona dopo essere stato soccorso sul posto.

Un’altra tragedia in poche ore

Si tratta della seconda tragedia in poche ore, dopo quella che ha portato via Davide Rebellin, ex campione di ciclismo travolto da un camion durante un allenamento: aveva solamente 51 anni.