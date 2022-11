Milano, 14enne in bici muore investito dal tram: Luca Marangoni stava andando a scuola, autista sotto choc

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dramma a Milano. Un 14enne in bici è morto, investito da un tram. Il ragazzo, Luca Marangoni, si trovava in via Tito Livio quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finito sotto il mezzo, che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Il sindaco, Giuseppe Sala, ha annunciato che proclamerà una giornata di lutto cittadino.

La dinamica

La dinamica è ancora da ricostruire, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 14enne – che stava andando a scuola in bicicletta – sia stato investito da un tram nei pressi di via Tito Livio.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco che hanno estratto il cadavere da sotto il mezzo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente, nei pressi di via Tito Livio, a Milano

Sembra che il 14enne stesse attraversando i binari proprio mentre il tram stava arrivando: il conducente – ora sotto shock – non sarebbe riuscito a frenare in tempo.

La bicicletta grigia, in alluminio, estratta da sotto il tram, è stata spezzata in tre punti: “La squadra intervenuta – spiegano i vigili del fuoco – ha sollevato parzialmente il tram e ha estratto il corpo e la bici”.

Chi è la vittima

La vittima è Luca Marangoni, uno studente del liceo scientifico Einstein, nei pressi del luogo dell’incidente.

“Siamo sconvolti – ha dichiarato all’Ansa la direzione dell’istituto -: è una tragedia, una terribile tragedia“.

“Sono arrivato poco prima che succedesse, e quando sono entrato a scuola ho visto il tram in lontananza, era in fondo alla via. Non avrei mai immaginato…”, ha raccontato un compagno di scuola di Luca Marangoni.

L’Istituto, alle 11.30, ha osservato un minuto di silenzio: “Si è saputo cosa era accaduto alla seconda ora – ha riferito all’Ansa una ragazza del secondo anno -, e scendendo abbiamo visto il fratello in lacrime. Anche lui è un nostro compagno, ma in quinta”.

Il cordoglio di Atm e il lutto cittadino annunciato dal sindaco Sala

Intanto l’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne investito e ucciso stamani da un tram in via Tito Livio.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che proclamerà una giornata di lutto cittadino: “Oggi per Milano è un giorno molto triste – ha scritto sui social -. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino”.

Il precedente: Giacomo ucciso a 12 anni

Il 5 novembre 2011 Giacomo, un 12enne, è morto investito da un tram dopo che la passeggera posteriore di un’auto posteggiata in via Solari aveva aperto la porta senza avvedersi dell’arrivo del piccolo che seguiva la madre appena passata.

Nell’impatto, il giovane era finito poi sui binari, dove stava passando il tram.