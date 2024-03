Fedez annuncia lo stop di Muschio Selvaggio: "Tre puntate e ci fermiamo, non ha senso andare avanti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Muschio Selvaggio si ferma. Il podcast condotto da Fedez e al centro di una diatriba legale con l’ex socio Luis Sal non continuerà la produzione degli episodi. Terminerà dopo aver pubblicato le tre puntate già registrate.

Muschio selvaggio si ferma

Il rapper Fedez ha annunciato, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, che il suo podcast Muschio Selvaggio non proseguirà dopo le tre puntate già registrate. La fine ufficiale del progetto sarà spiegata lunedì 11 marzo dallo stesso Fedez e da suo collaboratore Davide Marra, in un video prima dell’episodio stesso.

Muschio selvaggio esiste dal 2020. Esce su diverse piattaforme ma nasce sull’omonimo canale YouTube, che ha oltre un milione di iscritti e 234 milioni di visualizzazioni.

Fonte foto: IPA Luis Sal, ex socio di Fedez in Muschio Selvaggio

A condurlo sono stati per anni i due ideatori del programma, Fedez e Luis Sal, ma un serio litigio riguardo alla proprietà della società stessa che controlla e produce il podcast ha portato all’addio del secondo e a una battaglia legale.

La causa tra Fedez e Luis Sal

La società in questione, Muschio Selvaggio Srl, era stata fondata alla fine del 2023 con quote pari divise tra Luis Sal e Doom, la società che cura l’immagine di Fedez. Poche settimane dopo però il litigio tra i due soci e l’inizio dei procedimenti legali.

Il tribunale civile di Milano nei giorni scorsi ha dato la prima sentenza sulla questione, sequestrando la metà delle quote di Muschio Selvaggio in mano ala Doom e accogliendo il ricorso cautelare presentato da Luis.

L’ufficio stampa di Luis Sal ha poi fatto sapere che il tribunale avrebbe determinato che Doom sarà costretta a vendere le sue quote allo youtuber per un meccanismo inserito nel contratto e chiamato in gergo “roulette russa”

Le dichiarazioni di Fedez e Davide Marra

Fedez ha chiarito la situazione con alcune dichiarazioni: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così. Non avrebbe senso, perché sta diventando una situazione insostenibile, lavorativamente parlando, per tutti” ha detto il rapper.

“Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta” ha aggiunto il suo collaboratore Davide Marra, che ha sostituito Luis alla conduzione.