Teo Mammucari avvelenato con Francesca Fagnani dopo Belve: pubblica i vocali su Instagram, poi cancella tutto

È scontro aperto tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani. Dopo la tesissima intervista a Belve, andata in onda senza tagli nel corso della punta di martedì 10 dicembre, il conduttore romano (che aveva abbandonato lo studio durante la trasmissione Rai) ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni messaggi vocali di una conversazione avuta con la giornalista dopo la vicenda. L’obiettivo era dimostrare il cambio di registro di Fagnani lontano dalle telecamere. Poco dopo, tuttavia, Mammucari ha deciso di cancellare il contenuto dai social.

Teo Mammucari e gli audio con Francesca Fagnani

Negli audio fatti ascoltare, la presentatrice del programma Rai usa un tono particolarmente disteso, scusandosi per l’orario e proponendo di mandare comunque in onda l’intervista “troncata”.

“Visto che l’edizione è bella e te sei giusto, ci ho pensato, magari di farla”, spiega la donna in sottofondo. Mammucari intanto, filmandosi, ringrazia con tono ironico.

“Va bene, allora ti faccio chiamare dalla produzione per registrare”, recita un altro messaggio inviato.

L’intervista a Belve

L’intervista del noto conduttore a Belve, andata in onda nel corso della puntata di martedì 10 dicembre, si era conclusa con un “vaffa“, scappato a Mammucari mentre usciva dallo studio.

L’uomo, già dopo pochi minuti di intervista, era apparso visibilmente infastidito. “Non sto a mio agio”, aveva spiegato alzandosi e dirigendosi verso l’uscita, prima di lasciarsi scappare l’insulto a microfoni ancora aperti.

A un certo punto l’ospite era sbottato: “Non è giusto. Fermiamoci. Mi stai facendo passare per un “cogl****”, aveva detto, attaccando l’atteggiamento da “maestrina” assunto dalla giornalista. “In camerino hai fatto la simpatica, qui mi fai queste domande e mi dici che sono una carogna”, aveva aggiunto.

Le domande sul carattere

Tra le domande che hanno provocato la reazione stizzita di Mammucari, molte erano a proposito del suo carattere.

“Non sono furbo”, aveva raccontato, facendo riferimento al suo “passato duro” e alle origini umili: “Vengo dalla Magliana? Sì. Mi è capitato di fare a botte, ma quando avevo 15 anni. Non da grande. Permaloso? Sì, anche”.

Poi era arrivata la rottura definitiva: “Basta Francesca. Non sono Flavia Vento. Non mi puoi dire cose non vere. È tremenda questa intervista“, l’attacco del conduttore prima di alzarsi e andarsene.