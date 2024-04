Fedez annuncia di essere il nuovo Ceo di Versace, ma poi svela lo scherzo "per evitare il crollo in Borsa"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Fedez annuncia di essere stato nominato Ceo di Versace, pochi minuti dopo smentisce tutto, spiegando che si è trattato soltanto di uno scherzo.

Lo scherzo di Fedez: “Sono Ceo di Versace”

L’annuncio aveva lasciato i fan a bocca aperta. In molti ci avevano creduto, considerando anche la grande amicizia che lega il rapper a Donatella Versace.

“Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace. Grazie Donatella Versace per la fiducia”. Così Fedez in una story Instagram a corredo di una foto di gruppo con la stilista e lo staff della casa di moda.

Fonte foto: ANSA

Pochi minuti dopo, la rivelazione che si è trattato di uno scherzo. “Prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia, stavamo scherzando, non sono il ceo di Versace, che anzi saluto, si chiama Emanuel. Ciao Emanuel”, ha spiegato il cantante tra le risate.

Fedez torna in Italia dopo il viaggio negli Usa

Nelle scorse ore Fedez ha fatto rientro in Italia dopo aver partecipato a Los Angeles al Coachella. Prima di sbarcare all’evento ha trascorso dei giorni a Miami con i figli Leone e Vittoria.

La fine del matrimonio con Chiara Ferragni

Nella recente intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve (Rai Due), il rapper milanese ha confermato la fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Nel corso della chiacchierata con la giornalista ha spiegato che il ‘Balocco gate’ ha pesato sulla fine della relazione sentimentale, seppur ha precisato che le motivazioni profonde che hanno condotto la love story a naufragare sono da ricercare altrove.

Sempre a Belve, ha inoltre confermato di non essere in buoni rapporti con Fabio Maria Damato, a lungo il braccio destro di Chiara Ferragni in ambito imprenditoriale.

In particolar modo, Fedez ha dichiarato che crede che la moglie abbia commesso un errore mediatico a essersi addossata l’intera responsabilità dello scandalo dei pandori.