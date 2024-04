Per Massimo Gramellini Fedez ha la "profondità di un pavimento di linoleum": la dura reazione del rapper

Fedez provoca con una cover di Silvio Berlusconi, Massimo Gramellini gli rifila un articolo al vetriolo, il rapper controreplica a muso duro. Nelle scorse ore è così andato in scena un botta e risposta a distanza e dai toni duri tra il giornalista e il cantante.

La provocazione di Fedez: cover del cellulare con l’immagine di Silvio Berlusconi

Attualmente Fedez si trova a Los Angeles per il Coachella, il festival musicale più importante del mondo. Nelle scorse ore ha pubblicato sui social la scelta della nuova cover per il cellulare: la foto dell’ex premier Silvio Berlusconi ripreso nell’arcinoto gesto delle corna risalente al vertice europeo tenutosi a Caceres, in Spagna, nel 2002.

“Per l’uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare la moda”, ha chiosato il rapper nel mostrare la cover. Non sono mancate le critiche. Diversi coloro che hanno ritenuto la trovata irrispettosa nei confronti del defunto fondatore di Forza Italia.

Fonte foto: ANSA

Massimo Gramellini attacca Fedez: “Giuggiolone goliardico”

Si arriva al botta e risposta con Massimo Gramellini che, sul ‘Caffè’ quotidiano pubblicato sul Corriere della Sera, ha detto la sua sulla questione della cover.

“Il vero mistero di Fedez è come una parte dell’opinione pubblica di sinistra abbia potuto trasformarlo in un campione del progressismo – ha scritto Gramellini – quando è evidente che si tratta di un giuggiolone goliardico, persino simpatico a volte, ma con la profondità di un pavimento di linoleum“.

La replica di Fedez: “Articolo inutile”

L’intervento del giornalista non è sfuggito al cantante che ha risposto in modo piccato tramite delle Stories postate sul suo profilo Instagram.

“E mentre Gramellini scrive un articolo inutile su di me io me ne sto con il c*lo all’aria in piscina. Ciao Massimo Gramellini, se vuoi ti porto una calamita da Los Angeles“, ha tuonato il rapper postando delle foto con il costume da bagno abbassato, evidente segno di sfottò, dal luogo in cui si trova.

“Per la cronaca, a me di essere l’idolo della sinistra non me ne frega un ca… Io voglio essere l’idolo di tua nonna. Poi onestamente… Ma manco topo Gigio vorrebbe essere l’idolo della sinistra”, ha aggiunto Fedez.

“È appena esplosa una centrale idroelettrica con dei lavoratori che hanno perso la vita e tu giornalista intellettuale di sta ceppa piuttosto di parlare delle morti sul lavoro che aumentano ogni anno parli della cover del cellulare di Fedez… Bah”, ha concluso il cantante.