Fedez in lacrime a Belve: dalla crisi con Chiara Ferragni legata al caso Balocco al tentato suicidio a 18 anni

Una lunga intervista sul passato e sull’attualità. Fedez si è confidato per quasi un’ora con Francesca Fagnani durante il programma Belve (Rai 2), nell’attesa intervista andata in onda nella serata di martedì 9 aprile. Il cantante si è commosso più volte, prima parlando del suo passato – dal tentato suicidio a 18 anni fino al tumore al pancreas – poi a proposito della rottura con Chiara Ferragni. “Il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara? Sì”, ha detto il cantante.

Fedez a Belve: il tentato suicidio, la droga e la malattia

Fedez non ha dubbi quando Fagnani gli chiede se la malattia lo abbia migliorato come persona: “No, sono il solito pezzo di m… solo che le esternazioni che prima facevo in pubblico, ora le tengo per me. E comunque bisogna uscire dalla narrazione per cui quando affronti la malattia o un periodo difficile per forza devi uscirne migliore”, ha spiegato.

Poi il racconto della sua adolescenza , la solitudine, il bullismo subito, la dipendenza dalle droghe, il rapporto con l’Mdma, l’abbandono scolastico e il tentato suicidio.

Fonte foto: ANSA Fedez intervistato da Francesca Fagnani durante la trasmissione televisiva “Belve”, in onda su Rai 2

Ma anche il grande successo nel campo musicale, sul quale Fedez spiega: “Un po’ delirio di onnipotenza c’è stato, ma per fortuna e sfortuna non ho grande considerazione di me stesso”.

Il rapporto con la madre e con Luis Sal

A seguire, il rapper classe 1989 ha parlato delle relazioni personali, a cominciare dalla madre-manager: “Oggi la mia società vale 70 milioni di euro: e come CEO vorrei solo lei. Non è una donna ‘studiata’: ma l’anno in cui un fondo ha imposto che lei non fosse più alla guida del mio gruppo è stato quello in cui la mia società ha avuto il suo valore più basso”.

Poi la fine dell’amicizia con il suo ex collega Luis Sal, co-conduttore del podcast Mucchio Selvaggio: “A oggi non mi manca il mio amico Luis, perché sono successe tante cose spiacevoli per cui sono rimasto molto male, anche Chiara c’è rimasta molto male”.

“Ho vissuto un lutto quando l’ho perso come amico – ha aggiunto -, è una persona a cui ho voluto tante bene”

Le parole su Chiara Ferragni

Domanda dopo domanda, Francesca Fagnani arriva al vero tema caldo dell’intervista: la crisi con Chiara Ferragni, che Fedez definisce “moglie solo perché lo è ancora legalmente”, lasciando intendere come l’avventura dei “Ferragnez” sia ormai definitivamente giunta al capolinea.

“Avere una relazione che ha un impatto mediatico forte, ti trascina – fa sapere -. Mia moglie mi ha insegnato professionalmente che ogni tanto bisogna dire di no. Io prima dicevo sempre sì. E io credo di avere tentato più volte di farle aprire gli occhi rispetto alle persone che aveva di fianco”

Poi, alla domanda “cosa l’ha fatto innamorare di lei?”, risponde: “Devo essere onesto? All’inizio, il sesso. Ho provato una connessione che raramente avevo sperimentato prima”. Questa connessione l’avete mantenuta? “Non so come rispondere”.

Il caso Balocco e la crisi coniugale

“Se ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”, spiega poi a un certo punto. “Io scopro di questa cosa qui quando esce. Anche io ho una fondazione, ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, perdendo soldi. Tu scopri che viene gestito un deal in questa maniera, e ti chiedi: come è possibile?

“Il fatto che io mi sia preso la merda senza colpe ci sta – prosegue – la cosa che mi ha fatto male, ma che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è stato dover rispondere di una cosa che non ho commesso. Io l’avrei gestita in altro modo. Ma mi dispiace che tutti vedano la cattiva fede. Io sono sicuro invece che non c’è cattiva fede. Lei poi ha deciso di prendersi tutte le responsabilità”.

Le responsabilità, insomma, sono soprattutto di altri. Fagnani a questo punto chiede se si riferisca ai manager, e Fedez replica: “Uno solo“.

Il figli

Dulcis in fundo, il rapporto con i figli. Niente schermaglie legali sulle foto, “sono stato io che ho chiesto a Chiara di non pubblicare i nostri figli sui social. Inizialmente c’era un clima sereno e ciò che raccontavamo era un viaggio bello, ora che abbiamo preso una direzione diversa, io mi sento di dire per adesso basta. Voglio tutelare i miei figli”.

Infine, la chiusura tra le lacrime: “Tutti pensavano che sarei venuto qui a gettare merda su mia moglie. Non è così, lei è la madre dei miei figlie e resterà sempre la donna più importante della mia vita, comunque vada. Spero che il clima si possa distendere”.