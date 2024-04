Fedez a Belve svela i motivi della crisi con Chiara Ferragni e il tentato suicidio a 18 anni: le anticipazioni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è grande attesa per le dichiarazioni di Fedez nell’intervista concessa a Francesca Fagnani per la puntata di ‘Belve‘ in onda martedì 9 aprile. Tutte le anticipazioni, dai motivi della crisi con Chiara Ferragni al tentato suicidio a 18 anni.

Fedez e il caso Balocco

Ospite di ‘Belve’, Fedez ha dichiarato sulla crisi con Chiara Ferragni: “Ha influito il Caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì“.

Il cantante ha risposto alle domande in una lunghissima chiacchierata tra commozione, ironia e irritazione, in un confronto che si è acceso quando la conduttrice ha chiesto: “Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?”, riferendosi all’inchiesta che coinvolge Ferragni per il caso Balocco e al passo indietro di diverse aziende che hanno interrotto i rapporti con l’imprenditrice.

Fonte foto: ANSA

Fedez a ‘Belve’.

Fedez e le ragioni della crisi con Chiara Ferragni

“Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?”, ha chiesto Francesca Fagnani e Fedez, che, dopo un’iniziale ritrosia, si è lasciato andare a una confessione sulle diverse ragioni che hanno portato a questa sofferta decisione.

A proposito di presunti tradimenti, il cantante ha detto: “Ecco, mi fai subito smettere di piangere”. E ha aggiunto: “Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la fi*a.. così di punto in bianco?”.

La rivelazione di Fedez sul suicidio

Nell’intervista di Fedez a ‘Belve’ c’è stato spazio per un’altra confessione: “Ho tentato il suicidio a 18 anni“, in un periodo in cui, ha spiegato il cantante, assumeva droghe.

Nell’intervista, stando alle anticipazioni, si è parlato anche del rapporto turbolento con la politica e della separazione artistica con l’ex amico e socio Luis Sal.

Quando va in onda la puntata di Belve con Fedez e dove vederla

Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani sono gli ospiti del secondo appuntamento con ‘Belve’, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda nella serata di martedì 9 aprile alle 21.20 su Rai 2.

L’ospite dello ‘spazio canoro’ della trasmissione sarà Raiz. Presenti anche Carmine Del Grosso, nel ruolo di “scaldatore di interviste” e le “Eterobasiche”, ossia Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani,