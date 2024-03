Fedez piange a Belve e smentisce di aver tradito Chiara Ferragni: quando e dove vedere la puntata

Nelle scorse ore è stata registrata l’intervista di Fedez a Belve, programma di Rai Due condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Secondo le anticipazioni rivelate dall’AdnKronos, il marito di Chiara Ferragni avrebbe pianto durante il faccia a faccia con la conduttrice.

Fedez a Belve parla di Chiara Ferragni e si commuove

Il rapper si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l’intervista, svoltasi giovedì 28 febbraio negli studi del centro Rai Nomentano intitolati a Fabrizio Frizzi.

Fedez avrebbe parlato della crisi matrimoniale con la moglie e dell’amore per i figli Leo e Vittoria.

Fonte foto: ANSA

In particolare, il cantante avrebbe raccontato che proteggere i due piccini è in questo momento la sua priorità e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie.

L’artista avrebbe inoltre smentito ogni indiscrezione su suoi presunti flirt e tradimenti. Nei giorni scorsi diverse testate hanno riferito di presunti tradimenti, senza uno straccio di prova.

Il rapper sulla questione sarebbe stato categorico: i problemi con la moglie non sarebbero da ricondurre a questioni inerenti a relazioni clandestine.

Fedez a Belve: quando va in onda l’intervista

L’intervista andrà in onda in prima serata su Rai Due nella puntata prevista per martedì 9 aprile e non, come inizialmente previsto, nella puntata d’esordio della nuova edizione del talk che aprirà i battenti il 2 aprile.

Al debutto Francesca Fagnani intervisterà Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.

Fedez e Chiara Ferragni distanti: lui a Milano, lei a Dubai con i figli

Sono sempre più distanti i due coniugi. In questi giorni Chiara Ferragni si trova a Dubai, assieme ai figli. Fedez invece è rimasto a Milano. Al rapper sono vicini gli amici e i suoi familiari d’origine.

Nelle scorse ore, il cantante si è consolato con un acquisto extra lusso: ha comprato la Ferrari Roma Spider. Il bolide è stato mostrato sui social dallo stesso Fedez che ha festeggiato l’arrivo del mezzo assieme a papà Franco.