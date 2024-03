Fedez compra la nuova Ferrari Roma Spider, "è la prima consegnata in Italia": prezzo da capogiro, quanto costa

Fedez ha reso noto nelle scorse ore di aver acquistato una nuova supercar: la Ferrari Roma Spider, un modello che reinterpreta in chiave moderna lo stile degli anni ’50 e ’60. Trattasi di una vettura extra lusso, con un prezzo di partenza di 250 mila euro a cui va aggiunto il costo delle eventuali personalizzazioni.

Fedez mostra la Ferrari Roma Spider: le battute con papà Franco

“È la prima consegnata in Italia”, ha dichiarato Fedez nelle stories su Instagram, nel mostrare con orgoglio il bolide. Al suo fianco papà Franco Lucia, che è stato anche il primo a provare la Ferrari del figlio che sta passando un momento difficoltoso a livello privato per via della delicata situazione matrimoniale con la moglie Chiara Ferragni.

“La faccia di chi sa che la guiderà più di me”, ha scherzato il cantante. L’automobile ha un tettuccio removibile in tessuto.

Fonte foto: ANSA

“La Ferrari con il tettuccio in tela, non la fanno da 60 anni. L’ha configurata il papà per me”, ha detto sempre il rapper milanese. “Per te, ma anche per me”, il commento simpatico del padre.

Ferrari Roma Spider, guizzo da 0-100 km/h in soli 3.4 secondi

Il tempo di apertura del tetto della supercar è di 13,5 secondi e l’operazione può essere realizzata fino a una velocità massima di 60 chilometri orari.

Naturalmente la Ferrari Roma Spider è una chicca: ha il motore V8 biturbo 3.855 cc da 620 Cv e 760 Nm di coppia massima e può raggiungere una velocità massima di oltre 320 chilometri orari.

Il guizzo da 0-100 km/h lo si può fare in soli 3,4 secondi mentre invece lo scatto da 0-200 chilometri orari viene coperto in 9,7 secondi.

I dettagli della supercar di Fedez

Sono passati 54 anni dalla Ferrari 365 Gts4, ossia l’ultimo modello proposto dalla prestigiosa casa automobilistica di Maranello con il tetto in tela abbinato al motore anteriore per la produzione di serie.

L’abitacolo della Roma Spider è stato studiato all’insegna del gusto dell’eleganza. Comandi e abbinamento dei materiali sono curati alla perfezione.

Nell’auto ci sono tre schermi digitali: uno per il conducente a fare da cruscotto digitale, uno da 8,4 pollici al centro della plancia che integra i sistemi Apple CarPlay e Android Auto e uno per il passeggero, dove può verificare la velocità di marcia e impostare, per esempio, il volume della musica o climatizzazione.