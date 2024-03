Il video di Chiara Ferragni che piange su Instagram per Fedez: "Periodo di m**** e doloroso privatamente"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Chiara Ferragni torna a farsi vedere su Instagram dopo la notizia dei problemi col marito Fedez. Tornata in Italia dopo alcuni giorni passati a New York per impegni di lavoro, l’imprenditrice cremonese si è sfogata sui social in video, parlando del momento difficile vissuto, sia nell’attività lavorativa sia, soprattutto nella vita privata.

Ferragni e il video su Instagram

Che Chiara Ferragni non stia passando un buon momento della sua vita e sotto gli occhi di tutti. Il caso pandoro, poi esploso e sviluppatosi anche verso altri fronti con perdite di sponsorizzazioni importanti per l’imprenditrice, è soltanto uno degli aspetti negativi del caos vissuto.

Ciò non bastasse si è aggiunta anche la rottura con Fedez, da settimane andato via dall’attico di CityLife a Milano. Una pausa che Ferragni ha sottolineato non dipende da lei.

Ma di ritorno dagli Usa, dove ha gettato le basi per un nuovo progetto, Ferragni si è ritagliata un momento per stare con i suoi figli, come raccontato in un video Instagram.

“Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al Luna Park, è stato bellissimo quando li ho visti” ha detto, sottolineando che “in questi momenti essere genitori ti salva la vita”.

Le parole sul momento con Fedez

Poi si è lasciata andare anche a un momento un po’ più personale, con tanto di occhi lucidi e commossi parlando del momento con Fedez.

“È un periodo di merda, doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto, ma è pesante. A volte sono più in up e altre volte più in down” ha detto, con la voce rotta dall’emozione.

Poi ha aggiunto: “Non posso e non mi va di raccontarvi tutti i motivi per cui sto male, ma penso sia giusto non fingere di essere forte e che io sia felice. A volte vorrei essere meno forte e un po’ più serena, punto”.

Un nuovo progetto in arrivo

Come detto, i video pubblicati sulle stories Instagram arrivano al termine di una cinque giorni americana per Ferragni, dove è stata per gettare le basi per un nuovo progetto.

Di cosa si tratta? Al momento è top secret, ma la stessa imprenditrice sui social si è sbilanciata: “È una cosa nuova per me, una cosa che non ho mai fatto prima. Nelle prossime settimane saprò come è andata”.