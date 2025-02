Fabio Maria Damato sarà a Sanremo con Irama: il ruolo pensato per l'ex braccio destro di Chiara Ferragni

L’ex braccio destro di Chiara Ferragni, il manager Fabio Maria Damato, farà tappa al Festival di Sanremo 2025. A renderlo noto è Selvaggia Lucarelli. Damato, figura chiave del cosiddetto ‘Pandoro gate’ nonché ex general manager delle aziende Chiara Ferragni Collection e Tbs Crew, sarà lo stylist del cantante Irama, in gara tra i big della popolare kermesse canora. Non è la prima volta per Damato al Festival visto che a Sanremo ci era già stato quando l’ex moglie di Fedez fu chiamata a co-condurre assieme ad Amadeus nel 2023.

Selvaggia Lucarelli rivela che Fabio Maria Damato sarà a Sanremo con Irama

Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter “Vale tutto”, ha riferito che Damato darà supporto a Irama per quel che riguarda l’abbigliamento da sfoggiare sul palco dell’Ariston. Dunque sarà il suo stylist.

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi porterà a Sanremo il brano “Lentamente”, canzone che ha l’obbiettivo di sondare l’argomento dell’amore perduto.

Fonte foto: ANSA Il cantante Irama

Secondo quanto appreso dalla Lucarelli, l’artista avrebbe ingaggiato proprio Damato per farsi consigliare sugli abiti da indossare..

Durante la presentazione di “Lentamente” con Carlo Conti, Irama ha deciso di vestirsi con una canottiera bianca e un cappotto scuro.

Il look è stato coordinato a dei bracciali posti sopra le maniche e a una spilla che richiama alla mente il marchio che il manager aveva scelto per Chiara Ferragni nel corso della sua co-conduzione Sanremese del 2023.

Fabio Maria Damato a processo assieme a Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato compare fra gli imputati accusati di truffa aggravata per l’arcinota vicenda denominata ‘Pandoro gate’ e per quella delle sponsorizzazioni delle uova pasquali.

Assieme a Chiara Ferragni e ad altre persone, andrà a giudizio il prossimo 23 settembre, come disposto dalla procura di Milano.

Sulle persone coinvolte nel processo pendono tre campi d’imputazione, tutti per truffa aggravata.

Le rivelazioni di Corona su Fedez e Chiara Ferragni

Nel frattempo Ferragni continua anche a essere al centro della cronaca del Bel Paese dopo che Fabrizio Corona ha rivelato che, durante il matrimonio con Fedez, quest’ultimo ha avuto un’amante, Angelica Montini.

La stessa Ferragni ha confermato che l’ex marito l’ha tradita. Inoltre l’influencer cremonese ha diffidato Corona dal parlare delle sue faccende private.

L’ex re dei paparazzi ha risposto che non ha intenzione di “farsi imporre alcuna censura“, promettendo che nei prossimi giorni renderà pubblici altri retroscena.