Gene Hackman morto per un problema cardiaco, Betsy Arakawa per virus raro: la rivelazione che risolve il caso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le autorità americane hanno reso noto che l’attore hollywoodiano Gene Hackman è morto per problemi cardiaci, aggiungendo che mostrava gravi segni del morbo di Alzheimer. La moglie della star, Betsy Arakawa, è deceduta una settimana prima a causa di una sindrome polmonare da hantavirus.

Gene Hackman e Betsy Arakawa, emerse le cause dei decessi

Dopo un’attenta indagine ed esami specifici, la medico legale del New Mexico Heather Jarrell, in una conferenza stampa a Santa Fe, ha spiegato che Gene Hackman aveva il morbo di Alzheimer a uno stato avanzato.

“Riteniamo che è possibile che non sia stato consapevole che la moglie era morta”, ha aggiunto Jarrell.

Fonte foto: ANSA Gene Hackman

Sempre Jarrell ha spiegato che “la morte di Betsy Arakawa Hackman è stata per cause naturali“, innescate dalla sindrome da Hantavirus, una malattia respiratoria rara ma grave.

Lo sceriffo di Santa Fe, Adan Mendoza, ha ricostruito gli ultimi spostamenti di Betsy: il 9 febbraio la donna aveva riportato a casa uno dei suoi tre cani dopo che l’animale aveva subito un piccolo intervento da un veterinario. Per questo motivo il cane era stato chiuso in una gabbia.

Due giorni dopo la donna era uscita dalla villa per svolgere delle commissioni ed era rientrata a casa dopo le 17. Da allora le sue comunicazioni col mondo si sono definitivamente interrotte. Dalle indagini è emerso che Betsy aveva molte email non aperte a partire da quella data.

Cos’è l’hantavirus

L’hantavirus è una malattia rara ma potenzialmente fatale, che si diffonde dagli escrementi di roditori infetti.

Si manifesta solitamente nelle stagioni calde, in primavera e in estate, spesso quando le persone si trovano vicino a escrementi di topo in case, capannoni o aree poco ventilate.

La medico legale ha spiegato che con la sindrome da hantavirus una persona può avere sintomi simili all’influenza – febbre e dolori muscolari – per tre-sei giorni.

Poi però, senza terapie, la patologia avanza. Si crea fluido nei polmoni e nei dintorni dell’organo. La persona colpita muore in poco tempo: da 24 a 36 ore.

Come sono stati trovati i corpi dell’attore e della moglie

I corpi senza vita dell’attore e della moglie sono stati trovati il 26 febbraio scorso. Le autorità, quasi immediatamente, hanno escluso il coinvolgimento di terze persone.

I test immediati per l’avvelenamento da monossido di carbonio erano risultati negativi. Arakawa, 65 anni, è stata trovata con un flacone di medicinali aperto e pillole sparse sul bancone del bagno. Hackman, 95 anni, è stato trovato nell’atrio di ingresso della villa.