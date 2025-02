La risposta dura di Fabrizio Corona a Chiara Ferragni dopo la diffida e il retroscena sull'amicizia con Fedez

Fabrizio Corona diffidato da Chiara Ferragni. A raccontarlo è stato lo stesso ex re dei paparazzi che ha poi replicato in modo duro all’influencer cremonese, affermando che non gliene importa nulla delle raccomandazioni degli avvocati in quanto non ha intenzione di farsi “imporre censure” da nessuno. Inoltre, l’imprenditore ha sostenuto che è ancora amico di Fedez e che è sicuro che il rapper vincerà il Festival di Sanremo.

Fabrizio Corona: “Ferragni mi ha diffidato, non mi faccio imporre censure”

Corona ha parlato a tutto campo nel corso della presentazione delle sue ultime fatiche editoriali. Alla libreria Mondadori in piazza Duomo a Milano, come riferito da La Repubblica, ha presentato il suo libro “La grande menzogna” per poi aggiungere che a breve pubblicherà anche “Il vero grande amore di Fedez”.

“Sì, è arrivata una diffida da Ferragni: ‘Non puoi pubblicare, c’è la privacy…’. Sapete cosa me ne faccio della lettera del suo avvocato? Noi non ci facciamo imporre censure”, ha spiegato Corona a proposito del tentativo dei legali di Chiara Ferragni di fermarlo circa il pubblicare altre indiscrezioni sulla sua vita privata.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona

“Anzi – ha proseguito l’ex re dei paparazzi – passeremo alla politica. Faccio una puntata anche su La Russa e Santanchè“.

Corona: “Fedez sono ancora amico, vincerà il Festival di Sanremo”

Capitolo rapporti con Fedez. Nelle scorse ore il rapper ha raccontato di aver sbagliato a narrare alcune sue vicende private a Corona. In particolare ha sostenuto che non pensava che l’imprenditore le avrebbe divulgate e rese pubbliche. Insomma, secondo la versione controversa del cantante lui avrebbe fatto delle confessioni senza l’intento che queste venissero diffuse.

“Non abbiamo perso l’amicizia. Vincerà Sanremo”, ha chiosato Corona a proposito del legame con l’ex marito di Chiara Ferragni. Tra l’altro, su quest’ultima, ha promesso un altro scoop: “Diremo che ha un secondo problema giuridico enorme che è la bancarotta”.

Corona: “Pubblico anche la diffida di Ignazio la Russa”

Tra i tanti casi spinosi in cui si è ritrovato, c’è quello che lo vede protagonista con il presidente del Senato Ignazio La Russa. La vicenda si lega a quella di Fedez e della sua presunta amante Angelica Montini.

La Russa, secondo la versione di Corona, si sarebbe mosso per non far uscire la storia di Angelica Montini e Fedez. Motivo? Perché la ragazza sarebbe amica di uno del presidente del Senato.

La telefonata di La Russa c’è stata o no? “Certo”, ha dichiarato Corona. E la diffida? “La pubblico, come quella della Ferragni che mi ha mandato oggi”.