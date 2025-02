La Russa contro Fabrizio Corona, negato legame nella storia tra Fedez e Angelica Montini: pronta la querela

Il presidente del Senato Ignazio La Russa prende le distanze dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nel programma Falsissimo, dove l’ex re dei paparazzi ha raccontato di essere stato contattato per evitare la diffusione del nome di Angelica Montini, indicata come presunta amante di Fedez. La Russa nega tutto e chiede una rettifica.

La Russa nega i contatti con Corona

La vicenda è esplosa dopo che Corona ha raccontato sui suoi canali social che Ignazio La Russa avrebbe chiesto tramite intermediari di non diffondere il nome di Angelica Montini, giovane imprenditrice e amica di uno dei figli del presidente del Senato.

Montini è stata coinvolta nelle presunte relazioni extraconiugali di Fedez, emerse nel contesto della crisi matrimoniale con Chiara Ferragni.

Fonte foto: IPA

Fedez

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Montini si sarebbe effettivamente rivolta agli avvocati dello studio La Russa per ricevere una consulenza legale e capire come evitare la diffusione del suo nome nei media. Tuttavia, i legali di La Russa smentiscono qualsiasi coinvolgimento diretto del politico.

La missiva inviata a Corona non è ancora una diffida formale, ma una richiesta di rettifica: il presidente del Senato afferma di non aver mai parlato né direttamente né indirettamente con l’ex re dei paparazzi.

Le accuse di Fabrizio Corona su Fedez e Angelica Montini

Nel programma Falsissimo, Fabrizio Corona ha dipinto Angelica Montini come il “vero amore segreto” di Fedez, sostenendo che il rapper l’avrebbe chiamata persino pochi minuti prima di sposare Chiara Ferragni.

“Sarebbe bastato un cenno di lei per far saltare il matrimonio”, ha affermato Corona, aggiungendo che la relazione sarebbe continuata in segreto per anni, alimentando tensioni tra i Ferragnez e contribuendo al loro recente divorzio.

Corona sostiene che Montini, titolare di un marchio di moda, sia stata una figura centrale nei retroscena che lui stesso ha reso pubblici nelle scorse settimane.

La risposta degli avvocati

Se Corona non accetterà di rettificare le sue dichiarazioni, potrebbe essere avviata una querela per diffamazione. I legali di La Russa hanno chiarito che l’assistenza legale fornita a Montini non implica alcun contatto tra il politico e Corona. “È fondamentale precisare che La Russa non ha avuto alcun ruolo nella vicenda”, si legge nella lettera recapitata a Corona.

La vicenda resta al centro del gossip nazionale, e Corona ha già annunciato nuovi sviluppi nelle prossime puntate di Falsissimo, in cui potrebbero emergere altri dettagli legati alla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni.