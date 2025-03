Sportitalia e Criscitiello nella bufera dopo il licenziamento di Jolanda De Rienzo, giornalista all'attacco

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Michele Criscitiello colpisce ancora: dopo Manuel Parlato, anche Jolanda De Rienzo è stata licenziata da Sportitalia, ufficialmente per gli ascolti sotto la media. La giornalista ha invece denunciato su Instagram quello che è per lei il vero motivo, ovvero l’essere stata solidale con Parlato, “cacciato” in malo modo durante una trasmissione.

Jolanda De Rienzo e l’attacco social a Criscitiello

Torna quindi al centro delle critiche Michele Criscitiello, direttore e proprietario di Sportitalia, per un altro licenziamento controverso. Dopo il caso del giornalista Manuel Parlato, silurato in diretta, è il turno di Jolanda De Rienzo, che ha annunciato sui social la cancellazione del suo programma e il benservito dall’emittente.

De Rienzo ha spiegato che il motivo ufficiale dell’allontanamento è legato un presunto calo degli ascolti, ma che in realtà la vera causa sarebbe la solidarietà che lei aveva mostrato nei confronti di Parlato.

Dopo il suo intervento, Criscitiello l’avrebbe rimossa dalla chat interna e poi avrebbe sospeso la sua trasmissione “Tutti al VAR”. La giornalista ha rivelato che il direttore le aveva comunicato che Sportitalia non avrebbe più fatto produzioni a Napoli, accusando la città di non gradire l’emittente.

Chi è Jolanda De Rienzo

Jolanda De Rienzo, classe 1984, è una giornalista napoletana famosa per i suoi pronostici calcistici seguiti da migliaia di tifosi. Oltre a essere nota per la collaborazione con Sportitalia, è una star dei social con un nutrito seguito.

Non è la prima volta che viene licenziata in modo singolare: nel 2014, durante un episodio di “Goal Show”, venne cacciata in diretta dal conduttore Walter De Maggio, che la accusò di non poter essere imparziale sul Napoli a causa della sua relazione con Nicolò Frustalupi, allenatore della formazione primavera.

Il licenziamento di Manuel Parlato

Era il 4 febbraio 2025 invece quando, durante una diretta su Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello licenziò il giornalista Manuel Parlato, “reo” di aver mosso una critica dopo aver assistito alla gag del collega Tancredi Palmeri riguardo al mercato “fallimentare” del Napoli.

L’esternazione costò cara a Parlato, provocando la dura reazione di Criscitiello, che lo cacciò in diretta affermando: “Qui non ci lavori più, vattene a Canale 21”.

Un episodio condannato anche dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, che definì il licenziamento come un attacco alla libertà di espressione e una forma di denigrazione sia nei confronti di Parlato che dell’emittente campana citata.

Chi è Michele Criscitiello

Michele Criscitiello, nato ad Avellino il 30 settembre 1983, ha iniziato la sua carriera nel giornalismo sportivo molto giovane collaborando con tv locali campane.

Dal 1998 al 2005 è stato corrispondente per Telecapri Sport, dove ha condotto la sua prima trasmissione sulla promozione dell’Avellino in Serie B. Nel 2004 è entrato in Sportitalia come capo della redazione calcistica, diventando un riferimento per il calciomercato.

Dopo il fallimento della rete nel 2013, Criscitiello l’ha rilevata con Tarak Ben Ammar, diventandone direttore, e acquisendo in seguito la totalità del canale durante la pandemia.