Excalibur, cos'è la nuova arma inviata dagli Usa all'Ucraina nella guerra per sconfiggere la Russia di Putin

Il Pentagono ha inviato all’Ucraina il suo proiettile di artiglieria più preciso, l’Excalibur a guida GPS, secondo documenti governativi statunitensi che confermano l’invio della potente arma a guida satellitare all’esercito ucraino, mentre è in corso la controffensiva di Kiev contro l’esercito russo di Vladimir Putin.

Utilizzato per la prima volta nel 2007 in Iraq

L’Excalibur è stata usata per la prima volta in Iraq nel 2007 nell’uccisione del leader di al-Qaeda Abu Jurah e dei suoi associati.

Secondo Bloomberg, l’arma può colpire entro due metri dal suo bersaglio.Utilizzato negli obici da 155 mm, l’artiglieria da campo dell’esercito, il proiettile è stato sviluppato in collaborazione da Raytheon Missiles and Defense e BAE Systems Bofor.

L’Excalibur a guida di precisione consente ai comandanti del campo di battaglia di concentrarsi sui bersagli in modo più preciso. Ha un’autonomia di 25 miglia (40,5 chilometri), secondo i documenti.

92 milioni di dollari a bilancio

La prova che il governo Usa ha inviato all’esercito di Kiev gli Excalibur arriva da un documento allegato al bilancio del Pentagono, secondo il quale il Dipartimento della Difesa spenderà 92 milioni di dollari in fondi supplementari approvati dal Congresso “per l’acquisto di munizioni M982 Excalibur sostitutive trasferite in Ucraina a sostegno dello sforzo internazionale per contrastare l’aggressione russa”.

L’8 settembre, i funzionari statunitensi hanno annunciato ulteriori aiuti all’Ucraina, inclusi 2,2 miliardi di dollari in futuri finanziamenti militari esteri più 675 milioni di dollari in armi, munizioni ed equipaggiamento dall’inventario esistente del Pentagono.

Fonte foto: ANSA Truppe russe a Kherson

Arma altamente precisa

L’arma viene probabilmente usata con per distruggere chirurgicamente i posti di comando russi mentre le truppe ucraine sono impegnate in duelli di artiglieria.

L’amministrazione Biden ha fornito armi altamente tecnologiche e avanzate all’esercito ucraino, fra cui i lanciarazzi Himars. Prodotto dalla Lockheed Martin, il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità è l’ultimo membro della famiglia di lanciarazzi MLRS.

Oltre agli Himars, gli Usa hanno fornito all’esercito di Zelensky i missili Nasams (National Advanced Surface to Air Missile Systems), un’arma contraerea di nuova generazione progettata insieme da Stati Uniti e Norvegia. Si tratta di un sofisticato sistema missilistico terra-aria a medio e lungo raggio, capace di colpire obiettivi distanti oltre i 160 chilometri.