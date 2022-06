Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina i missili di ultima generazione Nasams: cosa sono e a cosa servono

Potrebbe essere la svolta per l’Ucraina, l’ultimo pezzo che serve alle forze armate di Kiev per completare la propria difesa aerea e contrastare con più efficacia l’offensiva Russia. Gli Stati Uniti infatti si preparano a fornire all’Ucraina batterie di missili terra-aria Nasams, un’arma contraerea di ultima generazione che possa proteggere città e basi dagli attacchi dal cielo di Mosca.

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina i missili Nasams

Le forze armate ucraine potrebbero presto avere a disposizione un nuovo sistema missilistico di difesa aerea in grado di contrastare i devastanti attacchi dell’aviazione russa. La Cnn riporta infatti che gli Stati Uniti sono pronti a fornire all’Ucraina batterie di missili Nasams, un sistema missilistico terra-aria a medio e lungo raggio.

La fornitura di questo sofisticato armamento difensivo potrebbe essere annunciato dalla Casa Bianca entro la fine di questa settimana, assieme anche ad altri aiuti militari per Kiev che vanno dall’artiglieria a nuovi sistemi radar.

Il presidente statunitense Joe Biden aveva infatti annunciato di recente che gli Stati Uniti avrebbero fornito all’Ucraina “sistemi missilistici più avanzati”, in risposta alle richieste dell’esercito di Kiev.

Missili Nasams, cosa sono e a c0sa serv0no

I missili Nasams (National Advanced Surface to Air Missile Systems) sono un’arma contraerea di nuova generazione progettata insieme da Stati Uniti e Norvegia. Si tratta di un sofisticato sistema missilistico terra-aria a medio e lungo raggio, capace di colpire obiettivi distanti oltre i 160 chilometri.

Sono batterie mobili, trasportate a bordo di camion, capaci di intercettare gli attacchi dell’aviazione. Ogni lanciatore copre un raggio di 30 chilometri: le varie batterie sono connesse in rete in tempo reale via satellite e possono essere dislocate in un’area molto vasta.

Le batterie di missili Nasams sono state sviluppate da Usa e Norvegia

I missili Nasams utilizzati da Usa, Norvegia, Finlandia e Lituania

Il sistema di contraerea Nasams viene impiegato dalle forze armate statunitensi, ad esempio per proteggere lo spazio aereo della capitale Washington. E da numerosi altri Paesi come Norvegia, Finlandia e Lituania.

Le batterie di missili Nasams potrebbero venire consegnati dagli Usa all’Ucraina in tempi brevi, ma potranno pesare sulle operazioni militari soltanto tra alcuni mesi. Prima dell’impiego sul campo di battaglia infatti servirà diverso tempo per addestrare gli ucraini all’uso e alla manutenzione di questo tipo di armi.