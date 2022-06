Himars, arrivati in Ucraina i lanciarazzi che possono cambiare la guerra

I lanciarazzi Himars sono arrivati in Ucraina. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha infatti ringraziato gli Stati Uniti per la consegna degli Himars che Kiev ha aveva richiesto insistentemente per poter fronteggiare in maniera adeguata l’esercito russo nella regione del Donbass.

Le parole del ministro ucraino

Reznikov ha ufficializzato la consegna dei lanciarazzi su Twitter. “Gli Himars sono arrivati ​​in Ucraina. Grazie al mio collega e amico, Lloyd Austin, per questi potenti strumenti!” ha affermato. “L’estate sarà calda per gli occupanti russi. E l’ultima per alcuni di loro”, ha twittato Reznikov.

Le armi, prodotte negli Stati Uniti, possono sparare una raffica di razzi per centinaia di chilometri, molto più lontano di qualsiasi altro sistema già presente in Ucraina, e secondo Kiev possono rappresentare un “game-changer” in grado di cambiare le sorti della guerra.

Che cosa sono gli Himars e perché sono importanti

Prodotto dalla Lockheed Martin, il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità è l’ultimo membro della famiglia di lanciarazzi MLRS. Gli Himars trasportano un singolo pacco da sei di razzi GMLRS o un missile TACMS su un camion da 5 tonnellate della famiglia di veicoli tattici medi (FMTV).

Come ricorda Business Insider, le armi a lungo raggio sono diventate fondamentali nella guerra fra Ucraina e Russia, sempre più focalizzata su pesanti scontri di artiglieria tra i due eserciti. Questo sistema permetterà all’esercito di Kiev di colpire più facilmente il nemico.

L’accordo fra Usa e Ucraina

In queste settimane che hanno preceduto la consegna, le forze statunitensi hanno addestrato le truppe ucraine a utilizzare il sistema Himars, ha affermato il sottosegretario alla Difesa Colin H. Kahl in un recente briefing del Pentagono.

Fonte foto: ANSA Il sistema lanciarazzi Himars

Come parte dell’accordo, i leader ucraini hanno promesso di colpire obiettivi all’interno dell’Ucraina e di non impiegarli come sistema offensivo.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha annunciato un pacchetto di assistenza militare da 450 milioni di dollari per l’Ucraina che include altri quattro sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), che si aggiungono a quelli consegnati questa settimana.

Oltre agli Himars, il pacchetto annunciato giovedì include 36.000 proiettili, veicoli tattici, 2.000 mitragliatrici e oltre 1.000 lanciagranate. Gli Stati Uniti hanno impegnato ad oggi circa 6,1 miliardi di dollari in assistenza militare all’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.