Ex fedele contro Gisella Cardia veggente della Madonna di Trevignano: video durante la lettura del messaggio

Spunta un video che dimostrerebbe in che modo Gisella Cardia riporta un messaggio della Madonna di Trevignano. Nel filmato si vede la sedicente veggente, dopo l’estasi, riempire almeno tre fogli del suo quaderno da cima a fondo. Nel servizio mandato in onda su ‘Mattino Cinque’ parte il timer, e qualcosa decisamente non torna.

Il timer segna 10 minuti, ovvero il tempo che Gisella Cardia impiega per appuntare ciò che la Vergine Maria le comunica e che la veggente dovrà riportare ai fedeli accorsi per l’ennesima apparizione. Il documento è stato segnalato da un’ex fedele ed è stato registrato il 3 giugno 2022. Gisella è inginocchiata con lo sguardo rivolto al cielo, fa un segno della croce e poi si mette seduta, con il quaderno sulle gambe, per trascrivere il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano.

Più precisamente, Gisella Cardia scrive sulla pagina sinistra, la pagina destra e poi gira il foglio per continuare a scrivere sulla pagina successiva. Tre pagine, quindi, trascritte in dieci intensi minuti. Poi si mette in piedi, prende il microfono e arriva il momento in cui dovrà riferire ai fedeli ciò che la Madonna di Trevignano le ha detto. “Gisella sbaglia foglio”, ed è vero. “Ricominciamo da capo, scusate”, si spiega la veggente.

Poi legge, ma il tempo impiegato per la trascrizione (dieci minuti, ricordiamo) viene ridotto a soli tre minuti che includono anche la lettura in lingua polacca. Inoltre, delle tre pagine riempite la veggente ne legge soltanto due, senza mai girare il foglio.