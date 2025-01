Thanat Pagliani di Affari Tuoi insultato sui social, il post di risposta agli hater

Thanat Pagliani finisce nel mirino degli hater e ne esce fuori con un messaggio da applausi. Il videomaker, presenza fissa tra il pubblico di Affari tuoi, ormai un vero e proprio personaggio noto della trasmissione per i suoi consigli ai concorrenti, ha pubblicato sul suo profilo X un messaggio in risposta agli insulti ricevuti sui social. Un messaggio che ha raccolto il sostegno di tanti utenti.

La risposta agli insulti sui social

Il regista ed elettricista italo-thailandese è diventato un ospite fisso della programma di successo su Rai 1 già dalla scorsa edizione, l’ultima condotta da Amadeus, che ha iniziato a dargli visibilità chiedendogli pronostici sulle cifre nascoste dentro i pacchi.

Un ruolo riconosciuto anche dall’attuale presentatore di Affari tuoi, Stefano De Martino, ma che insieme alla notorietà lo ha fatto diventare un bersaglio degli insulti degli hater. Offese alle quali ha risposto con un messaggio sui social.

Ho letto commenti che mi davano del cesso, all’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta “non ti curar di loro, ma guarda e passa”. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi.

Ha scritto così Thanat sul suo profilo X, aggiungendo poi con un altro post di essere sorpreso del successo riscosso dal suo tweet: “Spero si fosse capito il messaggio che non bisogna dare troppo peso ai giudizi degli altri e che bisogna sempre dare il giusto valore che diamo a noi stessi per cercare essere una versione migliore di noi stessi”.

Il precedente in diretta

Anche nella scorsa edizione di Affari tuoi, Thanat aveva utilizzato i suoi profili social per sfogarsi contro una concorrente, che di fronte a un suo consiglio nelle fasi finali del gioco gli aveva detto: “Se ci sono 30mila euro ti porto in Cina“.

Una frase alla quale Amadeus aveva replicato in diretta: “In Cina? Ma che ci deve andare a fare in Cina? Lui è thailandese”. Thanat aveva ringraziato sui social in conduttore per aver ricordato le sue origini, aggiungendo successivamente: “In questa signora vedo tanta ignoranza e tanto razzismo“.

Chi è Thanat Pagliani di Affari Tuoi

Nato a Roma, Thanat Pagliani lavora nel mondo nel cinema come assistente alla regia, videomaker ed elettricista. Su RaiPlay è disponibile il suo cortometraggio Tulipani di seta nera.

Pagliani è tra i fan più assidui di Affari tuoi, tanto da non far mancare quasi mai la sua presenza in studio, e insieme a un altro appassionato spettatore patito, Pierluigi Lupo, è considerato ormai un vero e proprio consulente dei concorrenti.