Incendio a Trissino vicino Vicenza, esplosione nella fabbrica di pile e batterie: "Non aprite le finestre"

Terrore vicino Vicenza. A Trissino una fabbrica è stata teatro di un’esplosione che ha causato poi un incendio e l’innalzamento di una nube nera. Si teme possa essere tossica, visto che il deposito andato in fiamme è di Mendeleev Srl, ditta specializzata in soluzioni per il recupero di pile e batterie.

L’esplosione nella fabbrica di Trissino

Secondo quanto riferito dal Giornale di Vicenza, l’incendio sarebbe scoppiato poco prima delle ore 15 di giovedì 16 gennaio in via dell’Industria a Trissino, provincia di Vicenza

Una colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, si sarebbe alzata in cielo dopo una forte esplosione.

In realtà, racconta il quotidiano locale, di boati ce ne sarebbero stati molti altri.

Sembra che ad aver preso fuoco sia stato un deposito di Mendeleev Srl, ditta specializzata in soluzioni per il recupero di pile e batterie.

Il bilancio dei feriti

Al momento non è chiaro se siano state coinvolte persone, non si hanno notizie di feriti.

Lo stabile sarebbe stato immediatamente evacuato, già prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sarebbero stati fatti uscire anche gli operai e gli impiegati delle aziende vicine a quella avvolta dalle fiamme.

Rischio tossico: “Non aprite le finestre”

Il Comune di Trissino, ma anche quelli delle zone limitrofe, hanno invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre delle abitazioni.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, ci sono infatti anche i tecnici dell‘Arpav per i campionamenti dell’aria.