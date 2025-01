Ciclone mediterraneo colpirà l'Italia nel weekend, rischio alluvioni lampo: quali sono le regioni a rischio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Maltempo in arrivo in Italia. Dopo l’aria artica e il gelo dei giorni scorsi un’altra minaccia meteorologica sta per abbattersi sulla penisola, questa volta proveniente dall’Africa. Nel weekend è previsto l’arrivo di un ciclone mediterraneo che porterà piogge, vento e temporali su diverse regioni.

Ciclone mediterraneo in arrivo in Italia

La nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel prossimo weekend, a partire da venerdì 17 gennaio.

A portare piogge e tempeste sul nostro Paese sarà un ciclone mediterraneo che nel corso del prossimo fine settimana si sposterà gradualmente da Algeria e Tunisia verso nord.

Fonte foto: ANSA Neve sul Vesuvio

Stando alle previsioni di 3BMeteo, il ciclone porterà il maltempo soprattutto nelle isole maggiori e nel Sud Italia.

Maltempo nel weekend: le regioni a rischio

Il vortice mediterraneo influenzerà negativamente il tempo su alcune regioni italiane.

Il ciclone proveniente dall’Africa colpirà l’Italia meridionale nel weekend, con le prime piogge che interesseranno già oggi, giovedì 16 gennaio, Sicilia e Sardegna, per poi intensificarsi tra venerdì e sabato.

L’ondata di maltempo si sposterà gradualmente verso nord-est, andando a colpire anche Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.

Bel tempo invece nel Nord Italia, per via del campo di alta pressione presente sul Centro Europa, un po’ di instabilità al Centro, tra Lazio e Abruzzo.

Le previsioni del weekend: pioggia e vento

Nel weekend il maltempo si abbatterà con maggiore forza su Sicilia e Sardegna, con forti piogge e tempeste di vento.

Sono attese precipitazioni abbondanti nelle isole maggiori e nelle regioni del Sud Italia, che potrebbero portare a improvvise alluvioni.

Attenzione anche al vento, con Scirocco e Levante che porteranno raffiche fino a 100 km/h e mareggiate sulle coste.