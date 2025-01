Bombola del gas esplode a Villafranca Padovana nella cucina di casa: morto Ioan Toma, ipotesi suicidio

Dramma a Villafranca Padovana. Un uomo di 76 anni di origini rumene, Ioan Toma, è morto in un’esplosione in casa da lui stesso intenzionalmente provocata. Avrebbe aperto la bombola del gas e si sarebbe avvicinato con la fiamma di un accendino per farsi saltare in aria. L’ipotesi del suicidio resta la più probabile. Feriti la figlia e un nipote, che vivevano con la vittima: non sarebbero in pericolo di vita.

Ioan Toma e l’ipotesi del suicidio: come è avvenuta l’esplosione

Secondo quanto riferito da Adnkronos, un uomo di 76 anni, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio, avrebbe aperto una bombola del gas e, con la fiamma dell’accendino, l’avrebbe fatta saltare in aria, causando un’esplosione e un incendio al primo piano di un condominio.

La pista principale sarebbe quella del suicidio: la vittima avrebbe fatto tutto di proposito.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Villafranca Padovana, dove è avvenuta l’esplosione

Stando a quanto raccontato dal Gazzettino, la vittima appariva invece agitata, al punto che il nipote 22enne avrebbe proprio chiamato la madre 40enne, impegnata al lavoro, chiedendole di tornare a casa: tutti e tre vivevano in quell’appartamento.

Rientrata immediatamente, la donna avrebbe visto il figlio che cercava di sfondare la porta della cucina, in cui si era chiuso Ioan Toma.

Il 76enne è morto tra le fiamme, il cadavere è stato trovato carbonizzato sotto le macerie della cucina dai vigili del fuoco di Padova.

Ferita la figlia e il nipote della vittima

L’esplosione e l’incendio avrebbero causato anche il ferimento della figlia e del nipote.

La donna, stando al Gazzettino, avrebbe riportato ferite alla testa; il ragazzo, invece, si sarebbe bruciato barba e capelli.

Entrambi, secondo Adnkronos, non sarebbero in pericolo di vita: sono stati trasporti all’ospedale di Padova dopo aver aiutato i vicini a scappare, avvisandoli dell’incendio.

Anche i due cani di famiglia sono riusciti a salvarsi.

Evacuati i residenti del condominio di Villafranca Padovana

L’immobile, composto da tre appartamenti, è stato dichiarato inagibile ed finito sotto sequestro: le indagini sono condotte dai carabinieri.

Il sindaco di Villafranca Padovana si è occupato di ricollocare i restanti 7 residenti del condominio, tutti illesi.

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il 118. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.