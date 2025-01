La storia della prima foto di Oliviero Toscani scattata a Rachele Mussolini durante la tumulazione del Duce

Oliviero Toscani è morto a 82 anni. Una vita tutt’altro che banale, quella del fotografo originario di Milano, figlio d’arte di uno storico fotoreporter del Corriere della Sera, segnata da una carriera iniziata precocemente grazie a uno scatto a Rachele Mussolini a Predappio, nel 1957, durante la tumulazione del Duce.

La storia della prima foto scattata da Oliviero Toscani a soli 14 anni, che gli valse la pubblicazione sul Corriere della Sera con cui lavorava il padre (anche lui fotografo), l’ha raccontata nel libro Caro Avedon.

Ecco le parole di Toscani:

“Ho pubblicato la mia prima fotografia all’età di 14 anni, nel luglio del 1957 (in realtà era il 31 agosto 1957, ndr). Mio padre mi portò a Rimini per il concorso di Miss Italia. Improvvisamente, fu chiamato dalla redazione del Corriere della Sera. Quel giorno, alcuni irriducibili sostenitori del fascismo avevano deciso di trasferire i resti di Mussolini a Predappio, in provincia di Emilia-Romagna, per seppellirli lì. Era un evento sensazionale, non lontano da dove ci trovavamo. Nel 1945 i fascisti avevano nascosto il corpo del Duce e, da allora, nessuno sapeva con certezza dove si trovasse. Mio padre aveva fotografato Mussolini morto, appeso alla celebre stazione di servizio, prima che la folla infuriata profanasse il suo corpo. Ci precipitammo a Predappio. Appena arrivati al cimitero, mio padre mi consegnò una Leica e disse: “Se vedi qualcosa di interessante, immortalalo subito”. Mi arrampicai tra le croci del cimitero; c’era una folla numerosa, camicie nere, forze dell’ordine, caos e confusione. Fu allora che, un po’ in disparte, notai una Fiat 1400 nera parcheggiata lontano dagli sguardi curiosi. Due carabinieri salutarono una donna vestita completamente di nero, con il volto nascosto da un velo. Mi avvicinai strisciando. Provai a fotografarla mentre avanzava. I fascisti mi notarono e mi spinsero via, ma riuscii a scattare prima di cadere. Tornati a Milano, mio padre sviluppò il rullino. Sorprendentemente, mi mostrò l’ultimo negativo e esclamò: “Oliviero! Oggi sei tu l’autore della fotografia del giorno!”. Fu così che la foto di Rachele Mussolini in lutto fece il giro del mondo. E fu così che decisi di diventare fotografo“.

