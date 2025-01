Incidente d'auto per Adelmo Blue figlio di Zucchero a Malindi in Kenya: un morto, ferita la guardia del corpo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Incidente stradale per il figlio di Zucchero. Adelmo Blu Fornaciari, uno dei figli del cantante, è rimasto coinvolto in un incidente d’auto a Malindi in Kenya, dove si trova in vacanza con famiglia e amici. Il giovane è illeso, nello schianto è morta una delle persone che si trovava in auto con lui, ferita la guardia del corpo.

Notizia in aggiornamento