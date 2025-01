Emanuela Orlandi e le frasi clamorose di Don Vergari su De Pedis, il fratello Pietro irrompe a Chi l'ha visto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Chi l’ha visto torna a parlare del caso Orlandi. In particolare è la nota telefonata giunta in trasmissione a essere al centro del dibattito, quella in cui veniva detto di andare “a vedere chi è sepolto nella cripta della basilica di Sant’Apollinare“. Pietro Orlandi crede che Don Vergari, ascoltato di recente dalla commissione parlamentare di inchiesta, sappia la verità.

Cosa ha detto Don Vergari

La commissione parlamentare è tornata sulla telefonata di 20 anni fa, giunta nel 2005 alla trasmissione Chi l’ha visto. In diretta e in anonimo, un interlocutore disse: “Se volete risolvere il mistero di Emanuela Orlandi, andate a vedere chi è sepolto nella basilica di Sant’Apollinare”.

Don Vergari ha risposto che poteva essere vero. Una frase di poche parole, ma che avvalora la pista del sequestro a opera di De Pedis.

Fonte foto: ANSA

Fatta ascoltare a Pietro Orlandi, questo ha dichiarato che sicuramente “Don Vergari sa delle cose, ma ha sempre escluso ogni possibilità che De Pedis potesse avere avuto un ruolo”.

Don Vergani e i rapporti con Pietro Orlandi

Don Vergari e Pietro Orlandi non hanno mai avuto ottimi rapporti. Lo ha ricordato il fratello di Emanuela, spiegando che non ha mai voluto parlare con lui.

Dalle intercettazioni trasmesse a Chi l’ha visto, viene ricostruito il motivo. Si tratta dell’opinione di Don Vergari su Pietro Orlandi, che definisce un ciarlatano che scrive libri e fa dichiarazioni. “Quando verrà da me gli dirò: non ho mai conosciuto tua sorella, non l’ho mai vista, non voglio sentirne parlare, l’ho vista solo sui manifesti”.

Dalle intercettazioni si evince anche un’altra frase che lascia molto spazio all’interpretazione. Ovvero quella in cui fa riferimento alla verità: “Solo perché questo qua fa fracasso a questa maniera devono dare ascolto alla verità? Tanto è talmente complicata”.

Chi è Vergani?

Don Vergani è l’ex rettore della basilica di Sant’Apollinare. Nel 1983 ospitava al suo interno la scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi. Proprio dopo una lezione di musica, la giovane venne vista per l’ultima volta nella scuola “Ludovico da Victoria” il 22 giugno 1983.

Don Vergani è anche la persona che ha chiesto la tumulazione del criminale Enrico De Pedis all’interno di una delle cripte della basilica. De Pedis è uno dei nomi che emergono più frequentemente nella discussione del caso di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

E Don Vergari non solo celebrò le sue nozze, ma, come viene ricordato da diversi giornali, fu uno dei primi a correre quando fu ucciso in un agguato in via del Pellegrino nel 1990. Questa vicinanza ha portato Vergari a essere indagato per il sequestro di Emanuela Orlandi. Non fu mai prosciolto per questo, ma l’inchiesta fu archiviata.