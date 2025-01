Qual è il figlio preferito dai genitori? Uno studio rivela preferenze e favoritismi di mamma e papà

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lui è il figlio preferito dei genitori, anzi, no, è lei la figlia prediletta. Sono discorsi che fanno molte persone; mai, invece, vengono fatti dalle mamme e dai papà sui propri frutti d’amore, naturalmente considerati nella stragrande maggioranza dei casi sacri in egual misura. Uno studio scientifico pubblicato dall’American Psychological Association sulla rivista ‘Psychological Bulletin’ ha invece provato a mettere in crisi tale convinzione, tracciando l’identikit dei figli che madri e padri tendono a premiare maggiormente con dei favoritismi.

Qual è il figlio preferito dei genitori? Lo studio

Lo studio è stato condotto su una meta-analisi di 30 articoli pubblicati su riviste scientifiche con revisione paritaria, dissertazioni/tesi e un insieme di 14 database, che comprendono un totale di 19.469 partecipanti oggetto di ricerca.

Il fine è stato quello di stabilire se i genitori tendano a favorire un figlio o una figlia rispetto a un altro o un’altra. Sono stati presi in considerazione diversi parametri tra cui l’ordine di nascita, il genere, il temperamento e i tratti della personalità.

Secondo i risultati emersi, i figli che hanno più chance di godere di favoritismi da parte dei padri e delle madri sono coloro che dimostrano di avere un’indole coscienziosa, responsabile e gradevole. Inoltre sarebbero avvantaggiate le femmine rispetto ai maschi.

“Per decenni, i ricercatori hanno saputo che il trattamento differenziato da parte dei genitori può avere conseguenze durature per i bambini”, ha spiegato l’autore principale dello studio, Alexander Jensen, professore associato alla Brigham Young University.

“Questo studio ci aiuta a capire quali bambini hanno maggiori probabilità di essere destinatari di favoritismi, che possono essere sia positivi che negativi”, ha aggiunto Jensen.

La ricerca ha dimostrato che i genitori possono manifestare favoritismi in modi differenti, tra cui la maniera in cui interagiscono con i figli, quanto denaro destinano a loro e quanto controllo esercitano.

I genitori preferiscono i figli coscienziosi

Nel complesso, sono stati esaminati 5 domini: trattamento generale, interazioni positive, interazioni negative, allocazione delle risorse e controllo.

Inizialmente i ricercatori hanno ipotizzato che le figlie femmine riceverebbero più attenzioni da parte delle madri, i figli maschi dai padri. Dopo l’analisi tale idea è stata smontata in quanto si è scoperto che entrambi i genitori sarebbero più propensi a favorire le figlie femmine. In particolare a essere maggiormente premiati sarebbero i bambini coscienziosi, ossia responsabili e organizzati.

Jensen ha dichiarato di essere rimasto piuttosto sorpreso dal fatto che l’estroversione non è risultata associata al favoritismo. “Gli americani sembrano apprezzare particolarmente le persone estroverse, ma all’interno delle famiglie questo potrebbe avere meno importanza”, ha spiegato il ricercatore.

Per quanto riguarda l’ordine di nascita, Jensen ha raccontato che lo studio ha mostrato che i genitori sarebbero più propensi a lasciare più autonomia ai fratelli maggiori, forse perché credono che siano più maturi.

Jensen ha anche aggiunto che i fratelli che ricevono un trattamento meno favorevole sono inclini a sviluppare una salute mentale più precaria e relazioni familiari meno serene.

“Comprendere queste sfumature può dunque aiutare genitori e medici a riconoscere modelli familiari potenzialmente dannosi; è fondamentale garantire che tutti i bambini si sentano amati e supportati”, ha evidenziato lo studioso.

L’augurio e i consigli dei ricercatori

L’augurio dei ricercatori è che i genitori, in base alle scoperte emerse, possano prendere maggiore coscienza su come trattare i figli ed evitare disparità.

“La prossima volta che vi chiedete se vostro fratello è il figlio d’oro, ricordate che probabilmente c’è molto di più ‘dietro le quinte’ che una semplice preferenza per il più grande o il più piccolo. Potrebbe riguardare la responsabilità, il temperamento o semplicemente quanto sia facile o difficile avere a che fare con voi”, ha concluso Jensen.