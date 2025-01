Aldo Grasso smonta Zelig di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio e lancia una stoccata a Max Angioni

Zelig è tornato ad allietare il pubblico di Canale 5. A dirigere lo show, la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Per il resto, largo ai comici, alcuni esordienti altri con diverse edizioni del programma alle spalle. La trasmissione è stata stroncata dal critico televisivo Aldo Grasso, secondo cui si è salvato ben poco e secondo cui un certo tipo di comicità ha fatto il suo tempo.

Aldo Grasso stronca Zelig

Aldo Grasso, lungo le colonne del Corriere della Sera, ha iniziato con il porsi una domanda a cui ha immediatamente dato una risposta: “Quanti di questi comici reggerebbero il palcoscenico senza l’aiuto di Claudio Bisio? Non molti, ne sono certo”.

Spazio poi a un altro quesito. Il critico televisivo si è chiesto se si sia innanzi a un’annata “in cui non ci sono comici bravi”, dando quindi per scontato che gli artisti che si sono esibiti non sono stati all’altezza dell’occasione, “oppure se è la formula Zelig che non funziona più”.

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, conduttori di Zelig

A onor del vero, almeno per quel che riguarda gli ascolti televisivi, il programma ha funzionato piuttosto bene nella puntata d’esordio in onda mercoledì 15 gennaio. Infatti ha coinvolto 2.936.000 spettatori con uno share pari al 19.3%. Dati senza dubbio positivi

Max Angioni “fa ridere?”

Grasso ha proseguito la sua analisi esaminando l’operato di alcuni comici. Particolarmente duro l’intervento su Max Angioni. “Ma fa ridere?”, si è chiesto il critico in maniera ironica.

A non convincerlo tanti altri “che magari se la cavano con una battuta”, come “Virgigno che trasformava il senso di una preghiera recitando al posto di ‘Amen’ un ‘Amenoche'”; oppure come Federica Ferrero, che “leggeva le tremende chat dei genitori”, o come “Maria Pia Timo che recitava un monologhetto, quello che adesso si chiama in un altro modo, in inglese”.

Il critico televisivo sull’apparizione di Lazza: “Il momento più imbarazzante”

La firma del Corriere della Sera ha poi commentato l’apparizione di Lazza sul palco definendola “il momento più imbarazzante” dello spettacolo.

“Come ha aperto bocca ho pensato che fingersi imbranati è una copertura perfetta”, ha aggiunto Grasso.

Infine il giornalista ha pure criticato il pubblico del teatro Arcimboldi, sostenendo che “era composto, con tutto il rispetto, da signore e signore che ridevano di gusto per sentirsi giovani dentro”.