Tregua a Gaza tra Israele e Hamas, merito di Biden o Trump? Presidente Usa spiazzato: "Scherzate?"

Tregua a Gaza è merito di Biden o Trump?

L’annuncio ufficiale della tregua a Gaza è arrivato dal Qatar, mentre negli Stati Uniti i due presidenti, l’uscente Biden e il neo rieletto Trump, si litigano il merito. Donald Trump lo fa attraverso i social, mentre Joe Biden ha atteso la conferenza stampa ufficiale.

“Questo è l’esatto quadro dell’accordo che ho proposto a maggio”, ha spiegato il presidente uscente Biden. Ha aggiunto anche di aver chiesto al suo team di lavorare con la squadra entrante di Trump “per assicurarsi che parliamo tutti con la stessa voce, perché è ciò che fanno i presidenti americani”. Un giornalista ha chiesto a Biden: “Chi si prende il merito di questo, signor Presidente, lei o Trump?”. Biden ha risposto: “È uno scherzo?”.

Nel frattempo, il Qatar ringrazia l’inviato di Trump per l’aiuto nei colloqui. Mohammed ha espresso gratitudine a Steve Witkoff, inviato per il Medio Oriente del presidente entrante degli Stati Uniti. “Vorrei ringraziare i nostri partner in Egitto e negli Stati Uniti, in particolare l’inviato del presidente eletto americano in Medio Oriente, il signor Steve Witkoff, e il coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente e il Nord Africa, il signor Brett McGurk, per i loro sforzi che hanno portato a far avanzare i negoziati”, ha affermato il primo ministro del Qatar.

Le parole di Biden

Il presidente Joe Biden non ha solo confermato che i suoi team e quello di Trump hanno lavorato insieme, ma anche che sono stati i membri della sua amministrazione a ottenere l’accordo.

“Vorrei anche far notare che questo accordo è stato sviluppato e negoziato sotto la mia amministrazione, ma i suoi termini saranno implementati in gran parte dalla prossima amministrazione”, ha aggiunto alle domande insistenti dei giornalisti durante la conferenza stampa.

Biden ha voluto precisare che è stato lui a confermare gli aiuti miliardari a Israele per l’attacco massiccio su Gaza alla ricerca della resistenza del popolo palestinese. Il sostegno costante alle mosse di Israele, quindi, avrebbe portato all’accordo.

Accordo di cessate il fuoco: le fasi

L’account X di Joe Biden ha pubblicato l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, diviso in tre fasi. Nella prima, saranno rilasciati 33 prigionieri israeliani, tra cui donne, bambini e civili di età superiore ai 50 anni. Durante questa fase, Israele rilascerà un numero maggiore di prigionieri palestinesi. Inoltre, ritirerà le sue truppe dai centri abitati di Gaza verso aree non più lontane di 700 metri (2.297 piedi) dal confine tra Gaza e Israele, consentendo ai civili di tornare nelle loro case nel Nord assediato.

Nella seconda fase, se verrà accertato che sussistono le condizioni per proseguire, Hamas rilascerà tutti i prigionieri ancora in vita (soldati uomini) in cambio della liberazione di altri palestinesi. Israele allora avvierà il ritiro completo da Gaza.

Nella terza fase, se saranno soddisfatte le condizioni, i prigionieri rimasti saranno consegnati in cambio di un piano di ricostruzione della durata di 3-5 anni, da realizzare sotto la supervisione internazionale.