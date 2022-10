Esce con il trattore per raccogliere i cachi, agricoltore di 83 anni muore per un incidente

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Stava raccogliendo dei cachi con il suo trattore, improvvisamente il cingolato si è incagliato e una tragica fatalità ha fatto sì che un agricoltore di 83 anni rimanesse schiacciato.

Agricoltore 83enne muore mentre raccoglie cachi: cos’è successo

Il tragico episodio ha avuto luogo a Ronta, frazione del comune di Cesena, verso il mezzogiorno di lunedì 24 ottobre.

L’83enne, Lino Sbrighi, stava lavorando con il trattore nel terreno della sua abitazione. Nella parte posteriore del mezzo aveva installato un muletto rudimentale costruito con delle forche per trasportare dei cachi raccolti.

Ronta, frazione di Cesena: un agricoltore è rimasto travolto e ucciso dal suo trattore mentre trasportava dei cachi

Secondo la prima ricostruzione, il trattore di Sbrighi si sarebbe incagliato nelle tubature per l’irrigazione. In quel momento il muletto rudimentale sarebbe schizzato in avanti abbattendosi proprio sull’agricoltore.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli uomini del commissariato di polizia di Cesena e il 118.

I vigili del fuoco hanno estratto con fatica l’anziano dal trattore, e nonostante le manovre disperate dei sanitari, l’83enne è risultato morto sul colpo.

La polizia di Cesena sta raccogliendo tutte le informazioni per ricostruire la dinamica, al vaglio della Medicina del Lavoro.

Un precedente a Reggio Calabria

Il dramma ricorda quanto accaduto a Reggio Calabria nell’agosto 2022, nello specifico a Cittanova.

Un 16enne stava guidando il trattore nella campagna di famiglia, quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato travolgendo il giovane.

Il ragazzo, probabilmente, non si era accorto di un dislivello adiacente a una fiumara, e per questo avrebbe perso il controllo del mezzo.