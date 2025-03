Tutor installati su 26 nuove tratte autostradali in Italia, dall'A1 all'A14: dove sono e a cosa servono

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dal 7 marzo verranno attivati progressivamente i Tutor su 26 nuove tratte autostradali gestite da Aspi, portando la copertura totale a 178 tratte e 1.800 km. Introdotto nel 2005, il sistema, sviluppato con la Polizia di Stato, mira a ridurre incidenti e velocità eccessiva. L’espansione interessa le principali autostrade italiane, con il maggior numero di nuovi Tutor installati lungo l’A1.

Nuovi Tutor installati, quali sono le autostrade

Il sistema Tutor entrerà in funzione su 26 nuove tratte della rete autostradale dal 7 marzo. Realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, il sistema tiene sotto controllo la velocità dei veicoli per prevenire incidenti e aumentare la sicurezza stradale.

Il Tutor è integrato nella piattaforma Navigard, sviluppata da Movyon, che raccoglie e analizza dati su traffico, sorpassi e velocità grazie a radar e telecamere. Utilizzando sofisticati algoritmi, il sistema rileva violazioni come eccessi di velocità e transiti su corsie non consentite.

Fonte foto: Polizia di Stato

La mappa dei Tutor lungo le tratte autostradali italiane

Dove vengono installati i Tutor dal 7 marzo

L’implementazione del sistema Tutor si estenderà a diverse autostrade italiane. Lungo la A1 Milano-Napoli verranno attivate sette tratte, di cui quattro situate tra Chiusi e Monte San Savino in entrambi i sensi di marcia, una tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione della capitale e un’altra tra l’Area di Servizio Tevere e Fabro verso Firenze.

Per quanto riguarda la A27 Mestre-Belluno, il controllo della velocità sarà attivo su cinque tratte, localizzate tra il collegamento con l’A4 Milano-Brescia e l’accesso alla Pedemontana.

Anche la A9 Lainate-Como-Chiasso vedrà l’installazione dei dispositivi su cinque segmenti, tra Saronno e Lomazzo Nord, coprendo entrambe le direzioni.

Sulla A14 Bologna-Taranto, invece, il Tutor entrerà in funzione su quattro tratte tra Pesaro e Rimini Sud. Infine, lungo la A11 Firenze-Pisa Nord, verranno monitorate cinque tratte tra Montecatini e Prato Est, nei due sensi di marcia.

Cos’è il Tutor e come funziona

Il Tutor è un dispositivo elettronico utilizzato per monitorare la velocità media dei veicoli su tratti autostradali. A differenza dell’autovelox, che scatta una fotografia quando il veicolo supera il limite di velocità in un determinato punto, il Tutor calcola il tempo impiegato per percorrere un tratto e, se la velocità media risulta superiore al limite, emette una sanzione.

Mentre gli autovelox si trovano solitamente in punti strategici come curve o caselli, i tutor monitorano una distanza più lunga. Inoltre, i limiti di velocità controllati dai tutor sono generalmente più alti rispetto a quelli degli autovelox, come 130 km/h in autostrada, con una tolleranza del 5%.

Entrambi sono strumenti pensati per aumentare la sicurezza stradale, ma con modalità di rilevazione e applicazione delle sanzioni differenti.

Elenco completo delle tratte autostradali con Tutor

Ecco l’elenco delle tratte autostradali controllate con il Tutor, suddivise per autostrada:

A1 – Autostrada del Sole – Direzione Nord

– Santa Maria Capua Vetere DIR NORD

– Caianello DIR NORD

– San Vittore DIR NORD

– Cassino DIR NORD

– Pontecorvo DIR NORD

– Carbon DIR NORD

– Colleferro DIR NORD

– Valmontone DIR NORD

– All Racc. RM-S A1 N DIR NORD

– All Racc. Roma Nord per A1 DIR NORD

– Ponzano Romano DIR NORD

– Magliano Sabina DIR NORD

– Orvieto DIR NORD

– Chiusi DIR NORD

– Valdichiana DIR NORD

– Modena Sud DIR NORD

– All A22 A1 N DIR NORD

– Reggio Emilia DIR NORD

– Campegine DIR NORD

– All A15 A1 Nord DIR NORD

– Fidenza DIR NORD

– Fiorenzuola DIR NORD

– Piacenza Sud DIR NORD

– Piacenza Nord DIR NORD

– Casale DIR NORD

– Lodi DIR NORD

– Firenzuola DIR NORD (A1 VAR)

– San Cesareo DIR NORD (A1 D19)

A1 – Autostrada del Sole – Direzione Sud

– Milano Sud DIR SUD

– Lodi DIR SUD

– Casale DIR SUD

– Piacenza Nord DIR SUD

– All A21 Sud DIR SUD

– Fiorenzuola DIR SUD

– Fidenza DIR SUD

– All A15 A1 S DIR SUD

– Parma DIR SUD

– Campegine DIR SUD

– Modena Nord DIR SUD

– Modena Sud DIR SUD

– Santa Lucia Nord DIR SUD

– Monte San Savino DIR SUD

– Valdichiana DIR SUD

– Orte DIR SUD

– Ponzano Romano DIR SUD

– All A24 A1 S DIR SUD

– All Racc. RM-S A1 N DIR SUD

– Colleferro DIR SUD

– Anagni DIR SUD

– Frosinone DIR SUD

– Pontecorvo DIR SUD

– Cassino DIR SUD

– San Vittore DIR SUD

– Capua DIR SUD

– S.M. Capua Vetere DIR SUD

– Badia DIR SUD (A1 VAR)

– Castelnuovo di Porto DIR SUD (A1 D18)

– Monteporzio DIR SUD (A1 D19)

A4 – Serenissima direzione Ovest

– Villesse DIR OVEST

– San Giorgio di Nogaro DIR OVEST

– San Stino DIR OVEST

– Ospedaletto DIR OVEST

– Rovato DIR OVEST

– Palazzolo DIR OVEST

– Ponte Oglio DIR OVEST

– Grumello DIR OVEST

– Seriate DIR OVEST

– Dalmine DIR OVEST

– Capriate DIR OVEST

A4 – Serenissima direzione Est

– Trezzo DIR EST

– Dalmine DIR EST

– Bergamo DIR EST

– Seriate DIR EST

– Grumello DIR EST

– Ponte Oglio DIR EST

– Palazzolo DIR EST

– Rovato DIR EST

– Cessalto DIR EST

– San Stino DIR EST

– Latisana DIR EST

– San Giorgio di Nogaro DIR EST

– Villesse DIR EST

A14 – Autostrada Adriatica direzione Nord

– Bari Sud DIR NORD

– Bari Nord DIR NORD

– Bitonto DIR NORD

– Andria Barletta DIR NORD

– Canosa DIR NORD

– All A16 A14 N DIR NORD

– Cerignola Est DIR NORD

– Foggia Zona Industriale DIR NORD

– Foggia DIR NORD – M

– San Severo DIR NORD

– Ortona DIR NORD

– Pescara Ovest DIR NORD

– Giulianova DIR NORD

– Pesaro DIR NORD

– Cattolica DIR NORD

– Riccione DIR NORD

– Valle del Rubicone

– Cesena Nord DIR NORD

– Forlì DIR NORD

– Faenza DIR NORD

– All Ravenna Nord DIR NORD

– Imola DIR NORD

– Castel San Pietro DIR NORD

– All Ramo Casalecchio DIR NORD

A14 – Autostrada Adriatica direzione Nord

– Bologna Fiera DIR SUD

– Castel San Pietro DIR SUD

– Faenza DIR SUD

– Cesena DIR SUD

– Valle del Rubicone DIR SUD

– Rimini Sud DIR SUD

– Riccione DIR SUD

– Pescara DIR SUD

– Valdisangro DIR SUD

– Foggio Imperiale

– San Severo DIR SUD

– Foggia DIR SUD

– Foggia Zona Industriale DIR SUD

– Cerignola Est DIR SUD

– All A16 A14 S DIR SUD

– Canosa DIR SUD

– Andria Barletta DIR SUD

– Trani DIR SUD

– Molfetta DIR SUD

– Bitonto DIR SUD

A22 – Autostrada del Brennero

– All A22 A1 N DIR NORD

– All A22 A1 N DIR SUD

A23 – Alpe Adria

– Udine Nord DIR NORD

– Gemona DIR NORD

– Nord A23-A4 DIR SUD

– Udine Nord DIR SUD

A24 – Autostrada dei Parchi

– All A24 A1 S DIR NORD

– All A24 A1 S DIR SUD

A30 – Caserta-Salerno

– Nocera Pagani DIR NORD

– Sarno DIR NORD

– Palma Campania DIR NORD

– All A30 A16 DIR NORD

– All A30 A1 DIR NORD

– Allacciamento A30 A1 DIR SUD

– All A30 A16 DIR SUD

– Palma Campania DIR SUD

– Sarno DIR SUD

– Nocera Pagani DIR SUD

– Castel San Giorgio DIR SUD

A36 – Pedemontana Lombarda

– All A9 A36 DIR NORD

– Lomazzo Nord DIR NORD

– Fino Mornasco DIR NORD

– Lomazzo Sud DIR SUD

– Saronno DIR SUD

A21 – Autostrada dei Vini

– All A21 Sud DIR SUD

A27 – Autostrada d’Alemagna

– All SPV A27 DIR NORD

– Fadalto DIR NORD

– All A4 A27 DIR SUD

A16 – Autostrada dei Due Mari

– All A16 A14 N DIR NORD

– Canosa DIR NORD

– All A16 A14 S DIR SUD

– Canosa DIR SUD

A15 – Autostrada della Cisa

– All A15 A1 Nord DIR NORD

– All A15 A1 S DIR SUD

A7 – Autostrada Milano-Genova

– Busalla DIR NORD

– Ronco Scrivia DIR NORD

– Isola del Cantone DIR NORD

– Boizaneto DIR SUD

A9 – Autostrada dei Laghi

– All A9 A36 DIR NORD

– Saronno DIR SUD

A12 – Autostrada Azzurra

– Celle Ligure DIR OVEST

– Albisola DIR EST

– Albisola DIR OVEST

– Celle Ligure DIR EST

A13 – Autostrada Bologna-Padova

– Arcoveggio DIR NORD

– Bologna Interporto DIR NORD

– Altedo DIR NORD

– Ferrara Sud DIR NORD

– Ferrara Nord DIR NORD

– Occhiobello DIR NORD

– Rovigo Sud DIR NORD

– Rovigo DIR NORD

– Boara DIR NORD

– Monselice DIR NORD

– Terme Euganee DIR NORD

– Padova Zona Ind DIR SUD

– Terme Euganee DIR SUD

– Rovigo DIR SUD

– Rovigo Sud DIR SUD

– Ferrara Nord DIR SUD

– Ferrara Sud DIR SUD

– Altedo DIR SUD

– Bologna Interporto DIR SUD

A3 – Autostrada del Mediterraneo

– Salerno San Severino DIR NORD

– Nocera Pagani DIR NORD

– Sarno DIR NORD

– Palma Campania DIR NORD

– Nola DIR NORD

– Allacciamento A30 A1 DIR SUD

– All A30 A16 DIR SUD

– Palma Campania DIR SUD

– Sarno DIR SUD

– Nocera Pagani DIR SUD

– Castel San Giorgio DIR SUD