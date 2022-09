Dramma a Lodi, 15enne alla guida di un trattore investe e uccide un anziano 89enne, cos'è successo

Travolto da un trattore guidato da un 15enne a Lodi, nella zona di Cascina Malgerone. È morto così Domenico Silva, 89 anni. L’uomo, dopo l’investimento, è stato subito soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Muore investito da un trattore

I soccorsi, prestati immediatamente dalle persone presenti in quel momento nella proprietà dell’89enne, sono stati purtroppo inutili.

L’anziano, come riporta il Corriere della Sera, padre di cinque figli (l’ultimo di appena 12 anni) è deceduto poco dopo il violento impatto.

Indaga la Procura

L’incidente sarebbe avvenuto nella serata di venerdì 9 settembre. La Procura dei minori di Milano si sta occupando dell’incidente in cui ha perso la vita Domenico Silva, imprenditore molto conosciuto in zona.

La dinamica dell’incidente avvenuto in campagna, infatti, è ancora tutta da chiarire.

L’amico sotto shock

La morte di Silva ha scosso profondamente la comunità di Cascina Malgerone, comune situato alle porte di Lodi.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona dove è avvenuto l’incidente, alle porte di Lodi

Commosso il socio della vittima: “Sono molto dispiaciuto per questa tragedia ” racconta Simone Cornetti, socio per 25 anni della vittima. “Domenico aveva lasciato l’azienda da nove anni per ritirarsi nella sua proprietà. Un uomo straordinario, che non ha mai lasciato la sua campagna. Siamo tutti sotto choc”.

Non è purtroppo il primo incidente mortale che si verifica con il trattore, quest’anno. Lo scorso 4 agosto, infatti, un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore che stava conducendo a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Il 21 giugno scorso è morto, sempre in un incidente con il trattore, l’enologo Marco Accordini: il 26enne stava lavorando nell’azienda di famiglia quando è stato schiacciato dal mezzo agricolo.