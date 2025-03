Coppia impazzisce ad Ancona, poliziotti presi a testate e minacciati di morte: "Vi bruciamo vivi"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un intervento della Polizia di Stato ad Ancona, dove un uomo tunisino di 23 anni e una donna italiana di 19 anni sono stati fermati per aggressione e minacce nei confronti degli agenti. L’episodio è avvenuto nei pressi di piazza D’Armi, quando i due si sono rifiutati di sottoporsi a un controllo di polizia.

Dettagli dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due individui, già noti per numerosi reati contro la persona e il patrimonio, hanno iniziato a proferire frasi oltraggiose e minacciose verso gli agenti, arrivando a dire “vi brucio vivi, vi ammazzo, toglietevi quella divisa”. Nonostante gli inviti a calmarsi e a mostrare i documenti, la situazione è degenerata quando uno dei due ha colpito un poliziotto con una testata.

Uso del taser e arresto

Gli agenti, costretti a utilizzare il taser in dotazione, hanno fermato la furia dei due, trasportandoli in Questura. Durante il tragitto, l’uomo ha continuato a mostrare comportamenti violenti, danneggiando il plexiglass della Volante con calci e testate. Anche negli uffici di via Gervasoni, i due non hanno placato la loro ira, tentando nuovamente di colpire gli operatori.

Conseguenze legali

Dopo gli atti di rito, i due sono stati arrestati per minaccia, violenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Per loro, residenti fuori regione e senza alcun valido motivo di permanenza ad Ancona, è stato emesso un Foglio di Via dalla città fino al 2028, già nella giornata di ieri dal Questore.

Fonte foto: IPA