Elon Musk sospende l'account Twitter di Kanye West: il rapper aveva pubblicato un'immagine antisemita

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nuovi guai per Kanye West a causa di alcune dichiarazioni sui social. Dopo aver pubblicato su Twitter un post che raffigurava una svastica intrecciata con una stella di Davide seguito da “YE24 love everyone”, dal social network passato di recente nelle mani di Elon Musk è arrivata la decisione di sospendere l’account del rapper che, se cercato, non è più visibile.

Immagine antisemita e incitamento alla violenza

Alla base della decisione di Twitter di oscurare il profilo del cantante americano, che si era candidato nelle ultime presidenziali americane, c’è l’ennesimo passo falso del rapper che era già stato avvisato dal social. A spiegare il motivo che ha portato la piattaforma al blocco dell’account è stato lo stesso Elon Musk, che con un tweet ha annunciato: “Ho fatto di tutto, ma nonostante ciò lui ha continuato a violare le nostre regole contro l’incitamento alla violenza“.

L’ex marito di Kim Kardashian, dunque, dovrà fare a meno del suo profilo social attraverso il quale, sempre più spesso, aveva pubblicato dei messaggi che avevano lasciato il pubblico a bocca aperta.

Le parole su Hitler

Non solo social. Kanye West, che dall’ottobre 2021 ha cambiato il proprio nome in “Ye”, in una recente intervista alla Cnn aveva sconvolto tutti con delle dichiarazioni su Hitler. Per il cantante classe 1977, infatti, la guida della Germania nazista aveva “qualcosa di valore”.

“Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono” ha detto West, che era anche stato frenato da Alex Jones, noto sostenitore di varie teorie del complotto ed esponente dell’estrema destra americana che ha affermato che “i nazisti erano delinquenti e hanno fatto cose davvero cattive”.

Dai guai social al divorzio da Kim Kardashian

Quelli sui social non sono però gli unici problemi per Ye. La fine del matrimonio con Kim Kardashian, infatti, costerà caro al cantante che dovrà versare un sostanzioso assegno di mantenimento per il mantenimento dei figli.

Secondo quanto riferito da Tmz, infatti, la coppia ha raggiunto l’accordo per la custodia dei figli, con Kim che avrà i bambini l’80% del tempo e West che verserà 200.000 dollari al mese e sarà responsabile del 50% delle spese per la loro educazione comprese le tasse scolastiche e sarà anche responsabile del 50% delle spese relative alla loro sicurezza.