Condannato per droga evade da comunità e vaga in stazione: 41enne rintracciato a Como e riportato in carcere

Un uomo di 41 anni è stato rintracciato dalla Polizia di Stato di Como per essersi allontanato volontariamente da una comunità di Mantova, dove era affidato in prova come misura alternativa alla detenzione per una condanna legata alla droga. L’operazione si è svolta nella serata di ieri presso le stazioni ferroviarie della città.

Rintraccio e controllo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, verso le 23.00 di ieri, una volante ha individuato il 41enne presso lo scalo di Como San Giovanni. L’uomo vagava tra atrio e marciapiedi con un’aria spaesata. Un controllo documentale ha confermato i suoi precedenti penali e il suo allontanamento dalla comunità di Mantova, denunciato il giorno precedente, 27 marzo.

Procedura in Questura

Accompagnato in Questura, i poliziotti hanno informato i Carabinieri mantovani, responsabili del rintraccio elettronico, e il personale della comunità per avvertirli che l’uomo era in custodia a Como. Il 41enne è stato trattenuto fino a questa mattina, quando il giudice ha emesso un provvedimento di aggravamento della sua posizione giuridica.

Conseguenze legali

Il provvedimento del giudice, trasmesso agli agenti della Divisione Anticrimine di Como, ha indicato di associare l’uomo presso la Casa Circondariale di Como, aggravando così la sua situazione legale.

