Elodie e Salvini, botta e risposta: l'attacco della cantante e la replica del leghista

Nuove scintille tra Elodie Di Patrizi e Matteo Salvini. La madrina del pride di Roma è tornata ad attaccare il leader della Lega nelle scorse ore rispondendo a una domanda che ha tirato in ballo proprio il leader del Carroccio. Tra i due, in passato, ci sono stati degli screzi. Evidentemente le ruggini persistono. Naturalmente non si è fatta attendere la replica di Salvini alla cantante.

Elodie attacca Salvini

“Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose, quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo… Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto”. Così Elodie nel rispondere a una domanda circa il suo impegno sociale e politico; domanda in cui è stato espressamente citato il politico leghista.

“Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso”, ha aggiunto l’artista 32enne che è stata una delle voci provenienti dal panorama musicale più convinte a sostegno del Ddl Zan, il progetto di legge contro l’omobitransfobia affossato in Senato a ottobre 2021.

Fonte foto: Ipa Elodie Di Patrizi, madrina del Gay Pride di Roma

La replica del leader della Lega

Dopo le dichiarazioni recenti di Elodie, pronta la replica dell’ex ministro dell’interno Matteo Salvini che si è pronunciato attraverso un post diffuso su Facebook: “Sempre #colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay Pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso”.

Elodie contro la Lega, il precedente

Toni non teneri, ma non così duri come quelli utilizzati mesi fa, quando la Lega si mise di traverso sul Ddl Zan. Allora Elodie usò parole molto più affilate nei confronti della Lega.

“Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento, questa gente è omotransfobica”, tuonò l’artista trovando molti sostenitori ma anche parecchi ‘odiatori’ che sui social la insultarono pesantemente per quanto esternato.