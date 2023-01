È morto Lance Kerwin, ex bambino prodigio della tv: la star di Le Notti di Salem aveva 62 anni

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Mondo della televisione in lutto per la scomparsa di Lance Kerwin, attore volto degli anni ’70 grazie ad alcune celebri serie girate quando era solo un bambino. Aveva 62 anni e sopravvive a cinque figli.

Addio all’attore Lance Kerwin

Stando a quanto riportano le fonti estere, il 62enne Lance Kerwin è morto nella giornata di martedì 24 gennaio 2023 a San Clemente, in California. Non sono state ancora rivelate la cause della morte.

Una delle figlie, Savanah, ha reso noto che sarà necessaria un’autopsia per far luce sulla tragica scomparsa dell’attore, diventato celebre soprattutto per le serie ‘James at 15’ e ‘Le Notti di Salem’ negli anni ’70.

Fonte foto: GETTY IMAGES Lance Kerwin mentre regge una sua foto durante gli anni della celebrità tv

Nato il 6 novembre 1960 a Newport Beach, oltre alla carriera da attore è diventato anche un giovane pastore operante non solo in California ma anche alle Hawaii.

Era la star della serie ‘James at 15’

Nelle ore che fanno seguito alla morte di Lance Kerwin, di lui viene ovviamente ricordato il periodo d’oro durante il quale era adorato da milioni di giovani telespettatrici. Gran parte del merito è dovuto alla serie ‘James at 15’.

Andata in onda sulla NBC tra il 1977 e il 1978 dopo un primo film televisivo che era inteso come un lungo episodio pilota della serie, Lance Kerwin qui interpretava un 15enne figlio di un professore di college che si trasferire a Boston.

Sognatore e fotografo dilettante, James vive alcuni momenti difficili nel nuovo ambiente. Tra i motivi che hanno reso così amata e popolare la serie, il fatto che affrontasse temi come la perdita della verginità, gravidanza e malattie sessualmente trasmissibili.

‘Le Notti di Salem’ e la condanna a 5 anni

La sua carriera televisiva è stata molto lunga e, oltre alla già citata serie che gli ha dato visibilità, l’altro grande progetto di cui ha fatto parte è stato l’adattamento tv de ‘Le Notti di Salem’ di Stephen King.

Diretta da Tobe Hopper e uscita nel 1979, qui Lance Kerwin interpretava il giovane cacciatore di vampiri Mark Petrie. Un’esperienza che gli ha garantito una lunga visibilità, tanto che non sono state rare le sue apparizioni alle convention horror.

Oltre alla carriera, Kerwin ha avuto anche alcuni problemi con la legge: a luglio 2010 l’ex attore bambino e la moglie Yvonne si sono dichiarati colpevoli di falsificazione di documenti per ottenere assistenza medica alle Hawaii.

È stato condannato a cinque anni di libertà vigilata e 300 ore di servizio alla comunità, scusandosi per quanto fatto.