Sophie Codegoni conferma le accuse di stalking contro Basciano: cosa ha raccontato sulle minacce di morte

Sophie Codegoni, modella e influencer 23enne, ha ribadito davanti ai pm di Milano le accuse di stalking mosse nei confronti del suo ex compagno Alessandro Basciano, dj 35enne. Per oltre cinque ore di audizione, Codegoni ha confermato un quadro fatto di insulti gravi e minacce di morte, raccontando i dettagli dei comportamenti persecutori che avrebbero segnato l’ultimo anno della sua vita.

Sophie Codegoni accusa l’ex di stalking

Le denunce per stalking, presentate rispettivamente nel dicembre 2023 e più di recente, non sono mai state ritirate, come sottolineato dalla giovane: “Non ho mai ritirato nulla e non intendo farlo”.

Come riporta Ansa, tra i racconti emerge un episodio particolarmente inquietante risalente a metà novembre, quando Basciano avrebbe minacciato di recarsi a casa della ragazza per ucciderla.

Sophie Codegoni in tribunale

La relazione tra Codegoni e Basciano, nata durante il Grande Fratello VIP, si era interrotta ufficialmente nel 2023, ma i rapporti burrascosi sono proseguiti anche dopo la separazione.

La borsa regalata

L’influencer ha raccontato di aver accettato regali costosi, come una borsa di lusso del valore di 8.000 euro ricevuta pochi giorni prima della seconda denuncia.

Tuttavia, ha dichiarato agli inquirenti: “Quella borsa, ora, la lancerei volentieri dalla finestra“.

La difesa di Basciano punta a evidenziare incongruenze, basandosi su messaggi di apprezzamento ricevuti dalla giovane dopo averle fatto il regalo. Ma Sophie ha chiarito: “Questi episodi vanno letti in un’altra chiave”.

Le parole di Alessandro Basciano

Un ulteriore episodio grave, viene denunciato, sarebbe avvenuto il 14 novembre 2024, quando Basciano avrebbe aggredito due amici di Codegoni in zona Moscova, a Milano, colpendo uno di loro e danneggiando un’auto, per poi minacciare la stessa influencer al telefono: “Non ne uscirai viva“.

Basciano, arrestato e scarcerato in meno di 48 ore per mancanza di gravi indizi, nega ogni accusa: “Dirò tutta la verità, sono stato sempre protettivo nei suoi confronti”.

Gli inquirenti continueranno a esaminare chat e testimonianze per fare luce su una vicenda che resta complessa e drammatica.