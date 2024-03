Droga le amiche 12enni di sua figlia con dei sedativi e le molesta durante Pigiama party a Portland: arrestato

Scandalo a Portland (Oregon), dove un padre ha drogato le amiche 12enni della figlia durante un Pigiama party, per poi coricarsi tra di loro mentre dormivano. L’uomo è stato arrestato dalla polizia.

Benzodiazepina nei frullati

L’uomo, secondo quanto riportato dal New York Post, ha insistito affinché le 12enni bevessero dei frullati dai lui preparati durante un Pigiama Party ai quali aveva aggiunto di nascosto delle pasticche di benzodiazepina, potente sedativo e ansiolitico.

Una delle ragazze di 12 anni ha inviato un messaggio a sua madre chiedendole aiuto mentre perdeva conoscenza e implorava di essere prelevata dall’abitazione dell’uomo, a Lake Oswego, appena a sud di Portland.

“Mamma, per favore, vieni a prendermi. Non mi sento al sicuro. Potrei non rispondere ma per favore vieni a prendermi (emoji piangente), per favore” ha scritto la giovane alla madre, secondo una dichiarazione giurata. L’episodio risale al 26 agosto 2023.

Arrestato un uomo

Michael Meyden, 57 anni, si è costituito nel carcere della contea di Clackamas dopo che un gran giurì lo ha accusato di molteplici crimini e reati derivanti dal Pigiama party del 26 agosto 2023, secondo quanto ha confermato la polizia di Lake Oswego, citata dal New York Post.

Durante il Pigiama party, le 12enni “hanno fatto trattamenti per il viso” prima che Meyden preparasse i frullati, insistendo affinché li bevessero, secondo quanto dichiarato dalle ragazze alla polizia.

Mette droga nei frullati delle amiche 12enni della figlia: arrestato

Secondo la dichiarazione giurata, le bevande presentavano dei “piccoli pezzetti bianchi“: Meyden avrebbe continuato a chiedere alle ragazze di bere i frullati benché una di loro avesse detto che la bevanda non era di suoi gradimento.

Una ragazza ha raccontato alla polizia di essersi sentita “stordita, accaldata e goffa” dopo aver bevuto il frullato e di aver successivamente perso i sensi, cadendo in un “sonno pesante e profondo” che non aveva “mai sperimentato prima”.

L’intervento della polizia

Le 12enni hanno raccontato alle forze dell’ordine che l’uomo si è ripetutamente recato nel seminterrato dove dormivano.

Una di loro ha raccontato alla polizia di essere “rimasta sveglia nel timore che Meyden stesse per fare qualcosa” alla sua amica.

Quando i genitori delle 12enni sono arrivati ​​intorno alle 3 del mattino presso l’abitazione dell’uomo per riportarle a casa, Meyden avrebbe posto resistenza.

Gli agenti sono stati chiamati al pronto soccorso del Randall Children’s Hospital, quando le ragazze sono risultate positive al test per aver ingerito un farmaco sconosciuto. Si è poi scoperto che si trattava di benzodiazepina.