Disordini durante il corteo pro Palestina a Roma: imbrattate diverse vetrine, petardi contro la polizia

Momenti di tensione durante il corteo pro Palestina a Roma, dove migliaia di persone si sono ritrovate per protestare contro la guerra in Medio Oriente, marciando da piazza Vittorio fino a piazza Porta San Paolo. Alcuni manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine e alcune vetrine di locali e banche lungo il percorso sono state imbrattate.

Scontri e disordini al corteo pro Palestina a Roma

Tantissimi gli striscioni esposti durante la manifestazione prevista nella giornata di sabato 30 novembre, con slogan inneggianti lo “stop al genocidio” e “Palestina libera”. Lo riporta RomaToday.it.

Tra le sigle organizzatrici della protesta l’Api (Italia Associazione Palestinesi d’Italia), Gpi (Giovani Palestinesi d’Italia), Msp (Movimento Studenti Palestinesi) e Udap (Unione Democratica Arabo-Palestinese).

Fonte foto: ANSA Un manifestante issa una bandiera palestinese fuori dalla sede romana della Fao

Le vetrine di alcuni locali su viale Aventino sono state imbrattate da soggetti a volto coperto, con riferimenti alla liberazione di Gaza e a simboli anarchici.

A un certo punto, nei pressi della sede capitolina della Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), alcuni manifestanti hanno lanciato petardi e fumogeni in direzione del cordone delle forze dell’ordine schierato in protezione della struttura.

Una bandiera palestinese è stata lasciata davanti al palazzo dell’organizzazione, in mezzo alle altre aste vuote.

Il percorso della protesta

La protesta ha attraversato il centro di Roma, passando per via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e piazza di Porta Capena.

Il corteo ha proseguito poi per viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazzale di Porta San Paolo e piazzale Ostiense.

Le modifiche alla viabilità

Alcune linee dei bus della città sono state deviate per permettere il regolare svolgimento della manifestazione.

Tra queste: 3Nav, 5Bus, 14Bus, 16, 23, 30, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 280, 360, 590, 649, 714, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e C3.