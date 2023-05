Dottoressa abbandona l'ambulatorio a Magliano e si ubriaca: insulti ai passanti, denunciata

Avrebbe dovuto rispettare il suo turno presso l’ambulatorio della guardia medica di Magliano in Toscana, in provincia di Orbetello. Invece la dottoressa si è unita alla festa paesana per poi ubriacarsi e insultare i passanti. Il suo atteggiamento ha insospettito le forze dell’ordine che sono intervenute e l’hanno denunciata per interruzione di pubblico servizio.

Lascia l’ambulatorio e si ubriaca alla festa

La notizia è riporta da ‘Il Tirreno’ e ripresa da ‘Il Giornale’ e ‘Go News’.

Secondo una prima ricostruzione, la dottoressa sarebbe stata di turno nella postazione della guardia medica nei giorni della festa organizzata nel borgo dall’associazione Frasha. Anziché adempiere al dovere, quindi, avrebbe lasciato la postazione per partecipare ai festeggiamenti.

Dottoressa si ubriaca a Magliano in Toscana e insulta i passanti, denunciata per interruzione di pubblico servizio

Secondo le testimonianze, la dottoressa avrebbe partecipato ai festeggiamenti bevendo fino a raggiungere uno stato di ebbrezza.

A quel punto, oltre alla responsabilità dell’abbandono dell’ambulatorio, la donna avrebbe creato altri problemi.

Gli insulti ai passanti

La dottoressa avrebbe iniziato a insultare i passanti, offendendo chiunque senza un motivo apparente.

‘Il Tirreno’ aggiunge che la donna avrebbe preso di mira altre donne che si trovavano nella piazza anche di fronte ai loro figli, insultandole con improperi di cattivo gusto.

Ad altri passanti avrebbe addirittura ruttato in faccia. I testimoni non nascondono una certa incredulità, visto che non sarebbe noto il motivo di tante offese rivolte a più persone.

L’intervento dei sanitari e dei carabinieri

Il comportamento della dottoressa ha indotto alcuni presenti a chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della radiomobile di Orbetello che hanno tentato di calmare la donna, ma quest’ultima si sarebbe dimostrata sempre più fuori di sé.

Per questo i militari hanno ritenuto necessario l’intervento dei sanitari. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato la donna all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello.

La denuncia

Non è dato conoscere in quali condizioni la dottoressa sia arrivata all’ospedale, ma il suo stato non ha impedito di far partire una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

La donna, infatti, con il suo atteggiamento ha lasciato scoperto l’ambulatorio della guardia medica presso il quale avrebbe dovuto prestare servizio.

‘Il Giornale’ scrive che potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Un caso simile ha avuto luogo a Udine, dove un’assistente ubriaca è caduta addosso ad un anziano mandando il paziente in ospedale.